Снежный шторм и ледяной дождь – последствия непогоды устраняют в Германии

Последствия непогоды устраняют в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там вслед за снежным штормом в западных частях страны прошел ледяной дождь. Шоссе и улицы превратились в каток. Коммунальные службы трудятся круглосуточно, однако многие трассы до сих пор закрыты для движения.

В сотне школ отменены занятия. Учителя могут проводить уроки либо по видеосвязи, либо отправлять детям задания по электронной почте.

Клаудия Мохме, заместитель директора средней школы (Германия):

Мы можем только оценить ситуацию, и безопасность детей – это, безусловно, первостепенная задача. Если существует потенциальный риск, важно сказать: мы переходим на дистанционное обучение, которое мы уже опробовали, у нас это хорошо получается, и таким образом мы можем гарантировать одновременно и образование, и безопасность.