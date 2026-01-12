Снежный шторм и ледяной дождь – последствия непогоды устраняют в Германии
Последствия непогоды устраняют в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там вслед за снежным штормом в западных частях страны прошел ледяной дождь. Шоссе и улицы превратились в каток. Коммунальные службы трудятся круглосуточно, однако многие трассы до сих пор закрыты для движения.
В сотне школ отменены занятия. Учителя могут проводить уроки либо по видеосвязи, либо отправлять детям задания по электронной почте.
Клаудия Мохме, заместитель директора средней школы (Германия):
Мы можем только оценить ситуацию, и безопасность детей – это, безусловно, первостепенная задача. Если существует потенциальный риск, важно сказать: мы переходим на дистанционное обучение, которое мы уже опробовали, у нас это хорошо получается, и таким образом мы можем гарантировать одновременно и образование, и безопасность.
В аэропорту Франкфурта отменено более сотни вылетов. Пассажирам рекомендуют заблаговременно проверять статус своего рейса и закладывать дополнительное время на дорогу. Нарушено движение региональных поездов. Многие приходят с многочасовым опозданием.
В Аргентине борются с лесными пожарами – пострадало около 5,5 тыс. га массивов