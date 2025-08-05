Это будет многоплановая работа! Герасимов о предстоящей «перенастройке» Академии наук

Развитие общества и прежде всего экономики без науки не только сегодня, но и впредь невозможно. Так развивается весь мир. Об этом заявил глава государства на совещании с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свое время было много мнений о работе НАН, порой диаметрально противоположных: одни оценивали ее положительно, другие – крайне негативно. Тогда и приняли решение создать рабочую группу под руководством председателя Комитета государственного контроля, в ее состав вошли также члены правительства и сами ученые, чтобы объективно посмотреть на академическую науку и сделать выводы. Сегодня результаты представили Президенту. Ранее в 2025 году рассматривались проблемные вопросы Академии, но впервые обсуждение проходило с ее обновленным руководством. Важно определить план действий, чтобы ученые работали в одном ключе со всей страной, экономикой и обществом – подчеркнул Президент. Это будущее страны! Лукашенко обозначил ключевые направления в работе НАН.

Для развития науки в Беларуси созданы все условия. К тому же наша страна обладает самым важным и перспективным ресурсом – человеческим потенциалом – подчеркнул Президент. В мире, где выигрывают государства с сильной научной базой, Беларусь должна реализовать свой потенциал в полной мере. Следует сосредоточить усилия на перспективных направлениях науки, основываясь на школах, которые есть в стране. Лукашенко: мы обладаем самым важным и перспективным ресурсом – человеческим потенциалом. Деятельность рабочей группы была построена в два этапа. На первом изучались результаты деятельности Академии наук по вопросам практикоориентированности разработок, внедрения их в отрасли экономики, включая производство импортозамещающей продукции. На втором этапе анализировалась эффективность организационных структур.