Это будет многоплановая работа! Герасимов о предстоящей «перенастройке» Академии наук
Развитие общества и прежде всего экономики без науки не только сегодня, но и впредь невозможно. Так развивается весь мир. Об этом заявил глава государства на совещании с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В свое время было много мнений о работе НАН, порой диаметрально противоположных: одни оценивали ее положительно, другие – крайне негативно. Тогда и приняли решение создать рабочую группу под руководством председателя Комитета государственного контроля, в ее состав вошли также члены правительства и сами ученые, чтобы объективно посмотреть на академическую науку и сделать выводы.
Сегодня результаты представили Президенту. Ранее в 2025 году рассматривались проблемные вопросы Академии, но впервые обсуждение проходило с ее обновленным руководством. Важно определить план действий, чтобы ученые работали в одном ключе со всей страной, экономикой и обществом – подчеркнул Президент.
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Для развития науки в Беларуси созданы все условия. К тому же наша страна обладает самым важным и перспективным ресурсом – человеческим потенциалом – подчеркнул Президент. В мире, где выигрывают государства с сильной научной базой, Беларусь должна реализовать свой потенциал в полной мере. Следует сосредоточить усилия на перспективных направлениях науки, основываясь на школах, которые есть в стране.
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Деятельность рабочей группы была построена в два этапа. На первом изучались результаты деятельности Академии наук по вопросам практикоориентированности разработок, внедрения их в отрасли экономики, включая производство импортозамещающей продукции. На втором этапе анализировалась эффективность организационных структур.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы обсуждали, что надо делать, каким образом перенастроить работу так, чтобы мы получали конкретный результат. Поэтому мы четко определили, что будет в рамках научных исследований, что будет в рамках научно-технических работ, как это будет финансироваться, каким образом повышать роль не только Академии наук, но и отраслевых регуляторов, которые должны быть заказчиками по прикладным вопросам, и они же должны отвечать за внедрение и дальнейшую коммерциализацию. Ну и, конечно, это коснется и организационной структуры, потому что работа рабочей группы показала, что не все там, мягко сказано, оптимально. Поэтому да, это будет большая, многоплановая работа.
Беларусь вступает в новую пятилетку, и наука во всех ее форма – академическая, отраслевая, вузовская – должна быть нацелена на тот же результат, что и страна в целом. Это важнейшая задача. А все формы должны дополнять друг друга, обеспечивая синергетический эффект – ориентирует глава государства.