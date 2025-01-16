Лукашенко подарили новый мотоцикл «Минск»: подарки отдаю государству, но этот не отдам!

Значение технопарков в развитии производственной сферы Беларуси 16 января положительно оценил Президент. Александр Лукашенко посетил Минский городской технопарк, который призван стать центром притяжения инновационного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О планах на будущее Александр Лукашенко традиционно пообщался с коллективом «МотоВелоЗавода» и резидентами технопарка. Обсудили и насущные вопросы внутренней и внешней политики.

Экспонатом, но в другом музее мог бы стать подарок от коллектива, но Президент, увидев его, отдавать временно отказался. – Первому Президенту Республики Беларусь первый мотоцикл «Минск», произведенный на новых модернизированных линиях данного предприятия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо! Все подарки отдаю государству, но мотоцикл не отдам. По крайней мере, до весны. Весной сфотографируюсь специально, «Пул Первого» выложит это все, белорусский мотоцикл. Хотя у меня есть и другие мотоциклы, но это родное дите. Я вам очень благодарен! Спасибо! Игорь, я тебе дам прокатиться, если ты умеешь.