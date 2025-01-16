Лукашенко подарили новый мотоцикл «Минск»: подарки отдаю государству, но этот не отдам!
Значение технопарков в развитии производственной сферы Беларуси 16 января положительно оценил Президент. Александр Лукашенко посетил Минский городской технопарк, который призван стать центром притяжения инновационного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О планах на будущее Александр Лукашенко традиционно пообщался с коллективом «МотоВелоЗавода» и резидентами технопарка. Обсудили и насущные вопросы внутренней и внешней политики.
Экспонатом, но в другом музее мог бы стать подарок от коллектива, но Президент, увидев его, отдавать временно отказался.
– Первому Президенту Республики Беларусь первый мотоцикл «Минск», произведенный на новых модернизированных линиях данного предприятия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо! Все подарки отдаю государству, но мотоцикл не отдам. По крайней мере, до весны. Весной сфотографируюсь специально, «Пул Первого» выложит это все, белорусский мотоцикл. Хотя у меня есть и другие мотоциклы, но это родное дите. Я вам очень благодарен! Спасибо! Игорь, я тебе дам прокатиться, если ты умеешь.
Кстати, раньше, чем в «Пуле Первого», фото Первого с першым для першага в смартфонах работников «МотоВело» и Минского технопарка появились кадры с ними самими на фоне подарка, ставшего символом если не возрождения, то жизни одного из важнейших предприятий страны. Жизни, которая, как известно, не может состоять только из успехов, тем интереснее. Но все же надежнее, когда любые ее периоды проходят с теми, кому доверяешь, кто не боится брать ответственность, принимать решение и стоять на своем за своих.