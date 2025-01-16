«Это наши!» Лукашенко оценил работу частников, соседствующих с «МотоВелоЗаводом»
Значение технопарков в развитии производственной сферы Беларуси 16 января положительно оценил Президент. Александр Лукашенко посетил Минский городской технопарк, который призван стать центром притяжения инновационного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О планах на будущее Александр Лукашенко традиционно пообщался с коллективом «МотоВелоЗавода» и резидентами технопарка. Обсудили и насущные вопросы внутренней и внешней политики.
О том, как делают «Мински» и «Аисты», главе государства покажут и расскажут чуть позже. Сначала те самые частники, которые здесь обосновались и соседствуют с «Мотовело», доложили о своих успехах.
– Это уже другое предприятие?
– Да.
– Вы с ними уживаетесь нормально?
– С соседями, как вы говорите, всегда должны дружить.
Тем более когда соседи такие, точно надо дружить. Первая из представленных компаний производит оборудование/прессы для переработки сои, подсолнечника и рапса в масло. Заняла место ушедших иностранцев и может приносить пользу и отечественному АПК.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне важно то, что я всегда говорил. Ну, до свидания, но компетенции и наши люди здесь останутся. Если вы хотите работать, вы будете работать. Может, даже хорошо, что они ушли.
Ко всем резидентам у Президента один вопрос – и это не рациональность или нужность, как можно было подумать (здесь как раз все ясно), а готовность к масштабированию и еще большей ответственности. На каждом из представленных предприятий пока работает около полусотни человек. А может, стоит задуматься о большем?
– Конструкции мы применили на втором корпусе, который напротив. На шестом корпусе мы применили уже в качестве несущих конструкций.
– А это уже собранные, еще картинки показать в разрезе.
– А толщина металла здесь?
– Два миллиметра.
– Везде?
– Нет. В зависимости от пролета. Это расчет.
– То есть вы можете здесь конструкции делать и потолще?
– Можно. И 2,5 миллиметра достаточно для внешних конструкций любого здания. Внутренние перегородки потоньше – 1,5 миллиметра.
– Технологии наши. У нас общее машиностроение плюс базовые технологии: это плазменные процессы, это тонкие пленки – изначально Беларусь в составе Советского Союза была центром по этим технологиям.
Александр Лукашенко:
Ты сам откуда? Казахстан?
– Сам из Уфы, Башкирия, Российская Федерация.
– Это наши! Я хотел сказать, что у нас с миграцией проблемы сейчас, особенно с трудовой. Я бы хотел, чтобы ты нам тоже помогал. Если будут какие-то ребята, даже пускай из Башкирии, надо их подтягивать сюда. Но хороших!
– Хороших ребят нам надо.
– К себе бери, на другие, в сельское хозяйство – да везде нужны люди!
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