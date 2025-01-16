«Это наши!» Лукашенко оценил работу частников, соседствующих с «МотоВелоЗаводом»

Значение технопарков в развитии производственной сферы Беларуси 16 января положительно оценил Президент. Александр Лукашенко посетил Минский городской технопарк, который призван стать центром притяжения инновационного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О планах на будущее Александр Лукашенко традиционно пообщался с коллективом «МотоВелоЗавода» и резидентами технопарка. Обсудили и насущные вопросы внутренней и внешней политики.

О том, как делают «Мински» и «Аисты», главе государства покажут и расскажут чуть позже. Сначала те самые частники, которые здесь обосновались и соседствуют с «Мотовело», доложили о своих успехах.

– Это уже другое предприятие?

– Да.

– Вы с ними уживаетесь нормально?

– С соседями, как вы говорите, всегда должны дружить. Тем более когда соседи такие, точно надо дружить. Первая из представленных компаний производит оборудование/прессы для переработки сои, подсолнечника и рапса в масло. Заняла место ушедших иностранцев и может приносить пользу и отечественному АПК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне важно то, что я всегда говорил. Ну, до свидания, но компетенции и наши люди здесь останутся. Если вы хотите работать, вы будете работать. Может, даже хорошо, что они ушли.

Ко всем резидентам у Президента один вопрос – и это не рациональность или нужность, как можно было подумать (здесь как раз все ясно), а готовность к масштабированию и еще большей ответственности. На каждом из представленных предприятий пока работает около полусотни человек. А может, стоит задуматься о большем?