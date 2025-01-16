5 тысяч сотрудников МЧС будут дежурить в день президентских выборов

Обеспечение общественной безопасности – задача номер один для белорусских правоохранителей в период проведения президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 20 января МВД переходит на усиленный вариант несения службы.

Чтобы оперативно среагировать на любые нарушения порядка, милиционеры будут дежурить на всех избирательных участках круглосуточно. Кроме того, к началу досрочного голосования все объекты оборудуют системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации.

Будет задействована и Республиканская система мониторинга общественной безопасности. С ее помощью правоохранители смогут не просто отслеживать оперативную обстановку в режиме реального времени, но и идентифицировать личность нарушителя. Подробности.

В режиме повышенной готовности работают и службы МЧС, которые в период проведения выборов будут обеспечивать противопожарную безопасность.

Так, спасателями уже обследовано порядка 5 тысяч объектов, на которых будут находиться избирательные участки. Также в подразделениях провели более 4 тысяч занятий по тактике тушений на типовых объектах, в которых будут располагаться участки для голосования.