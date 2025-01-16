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5 тысяч сотрудников МЧС будут дежурить в день президентских выборов

16 января 2025 17:35
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Обеспечение общественной безопасности – задача номер один для белорусских правоохранителей в период проведения президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 20 января МВД переходит на усиленный вариант несения службы. 

Чтобы оперативно среагировать на любые нарушения порядка, милиционеры будут дежурить на всех избирательных участках круглосуточно. Кроме того, к началу досрочного голосования все объекты оборудуют системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации. 

Будет задействована и Республиканская система мониторинга общественной безопасности. С ее помощью правоохранители смогут не просто отслеживать оперативную обстановку в режиме реального времени, но и идентифицировать личность нарушителя. Подробности.

В режиме повышенной готовности работают и службы МЧС, которые в период проведения выборов будут обеспечивать противопожарную безопасность. 

Так, спасателями уже обследовано порядка 5 тысяч объектов, на которых будут находиться избирательные участки. Также в подразделениях провели более 4 тысяч занятий по тактике тушений на типовых объектах, в которых будут располагаться участки для голосования.

5 тысяч сотрудников МЧС будут дежурить в день президентских выборов-2

Алексей Новицкий, первый заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
В период проведения выборов 26-го числа на избирательных участках для обеспечения пожарной безопасности будут задействованы 5 тысяч работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. С 21 по 25 января, в период досрочного голосования, планируется задействовать 1,6 тысячи работников для обеспечения периодического контроля. 

В основной день голосования спасатели будут нести службу в усиленном режиме. На боевое дежурство в этот день заступят около 4 тысяч пожарных, в их распоряжении будет полторы тысячи единиц техники.

# Выборы в Беларуси # МЧС Беларуси

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