Более 300 участников объединил форум молодых лидеров в Минске

«Вместе строим будущее!» – более 300 перспективных и амбициозных молодых людей собрал форум лидеров в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это победители и призеры республиканских и международных конкурсов, фестивалей и проектов. Среди участников – студенты, а также работающая молодежь.

На форуме организовано пять тематических секций. Так, например, на площадке «Маршрут на будущее» говорили об институте президентства, достижениях Беларуси за последние 30 лет. Обсудили и реализацию потенциала молодых талантов. В роли спикеров депутаты, преподаватели вузов, общественные деятели.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Наша страна находится на очень важном, ответственном общественно-политическом этапе нашей жизни. Буквально на следующей неделе начнется уже досрочное голосование, выборы Президента Республики Беларусь. Поэтому, конечно, мы хотели посмотреть на наших ребят, самых активных. Чтобы обсудить, какие сегодня есть инициативы, предложения у нашей молодежи по дальнейшему развитию страны.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Какие дальше будут приниматься стратегические решения, зависит уже от этой молодежи. И причем она уже будет даже думать не о своем нынешнем положении, не о своем будящем, она уже должна думать о будущем своих детей, внуков и правнуков, если она хочет, чтобы Беларусь была мирной, процветающей и досталась таковой их последователям.

В программе форума и творческие моменты. Для молодых лидеров подготовили яркую шоу-программу «Время выбрало нас». Отметим, форум будет проходить два дня.