Лукашенко рассказал, каким видит будущее Беларуси

Одна из студенток попросила Президента поделиться формулой успеха в межкультурном взаимодействии, учитывая огромный опыт Александра Лукашенко в данном вопросе. Глава государства отметил, что всегда продвигает белорусскую культуру, отечественные подходы во всех сферах. Еще один вопрос касался будущего страны.

В стенах МГЛУ состоялся третий по счету «Открытый микрофон с Президентом», на который были приглашены учащиеся гуманитарных специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будущий политолог я часто замечаю, что все вокруг говорят о неком новом миропорядке. Какое же место в нем занимает наша страна? И на ваш взгляд, какое оно, будущее Республики Беларусь через 10, 20, 30 лет?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будущее нашей Беларуси обязательно, точно, Вероника, будет под вашим руководством. Вы будете беречь свою страну или не беречь. Вы будете защищать или не защищать. Уверен, что ты будешь защищать, особенно если у тебя будут дети. Это страна для наших детей, моих внуков, ваших детей и так далее. Это будущее.

Что касается миропорядка, можно как-то патетически громко сказать, какой я вижу Беларусь, но я человек практичный. Я хочу, чтобы вы были в этой Беларуси, могли работать и заработать. Чтобы мы работали и зарабатывали. И чтобы вы управляли своей судьбой и своей страной. Это если по-простому говорить.

А для этого вы должны определять ее лицо, начиная с выборов Президента и высказывая свою позицию, культурно, интеллигентно, а вы с высшим образованием человек, вы мнение формировать будете в обществе. Вы должны высказывать свое мнение и направлять страну туда, куда надо. Для этого и было создано Всебелорусское народное собрание.

Подводя итоги, Александр Лукашенко подчеркнул, что в будущем видит Беларусь такой же мирной и комфортной для жизни. Страной, из которой не хочется уезжать.