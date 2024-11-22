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«В знак особой благодарности». Необычный подарок приготовили в МГЛУ для Президента

22 ноября 2024 10:30
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В МГЛУ глава государства отметил особую атмосферу межкультурного диалога, которой можно гордиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно в Беларуси обучается большое количество иностранных студентов, что красноречиво говорит о качестве и востребованности наших подходов.

«В знак особой благодарности». Необычный подарок приготовили в МГЛУ для Президента-2

В знак особой благодарности мы перевели на 15 иностранных языков, которые изучаются в нашем университете, вашу цитату, которую вы адресовали молодежи на IV Всебелорусском народном собрании.

Вы сказали: патриотизм – уверенность в будущем своей страны и желание сделать ее лучше. Вот главное, что должно быть у сегодняшней молодежи. 

«В знак особой благодарности». Необычный подарок приготовили в МГЛУ для Президента-4

Эти слова звучат актуально не только для белорусской молодежи. Поэтому мы будем доносить эти слова молодежи разных стран на их языках. Позвольте подарить вам результаты нашего труда. Пожалуйста. 
– Спасибо.

# Александр Лукашенко # Высшее образование в Беларуси

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