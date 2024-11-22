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«Обществу должны помочь». Президент призвал доверять только проверенным источникам информации

22 ноября 2024 13:38
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В стенах МГЛУ состоялся третий по счету «Открытый микрофон с Президентом», на который были приглашены учащиеся гуманитарных специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Обществу должны помочь». Президент призвал доверять только проверенным источникам информации-2

Именно им в скором времени предстоит формировать информационное поле, и это большая ответственность, учитывая, что гибридная война стала одной из серьезнейших угроз суверенитету. Более того, из информационной она грозит перерасти в горячую. В такой ситуации, отметил Президент, роль СМИ будет возрастать. Кроме того Александр Лукашенко ориентирует пользоваться только проверенными источниками информации.

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«Обществу должны помочь». Президент призвал доверять только проверенным источникам информации-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не говорю о том, что вы не должны видеть иные, альтернативные точки зрения. Надо их видеть, если вы умеете все анализировать и делать соответствующие выводы. В эту информационную войну вы должны быть очень внимательны, осторожны, аккуратны, должны разбираться. И в этом плане обществу должны помочь и журналисты.

# Александр Лукашенко # Молодежь Беларуси # СМИ Беларуси # Журналистика

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