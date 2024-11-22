«Обществу должны помочь». Президент призвал доверять только проверенным источникам информации

В стенах МГЛУ состоялся третий по счету «Открытый микрофон с Президентом», на который были приглашены учащиеся гуманитарных специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно им в скором времени предстоит формировать информационное поле, и это большая ответственность, учитывая, что гибридная война стала одной из серьезнейших угроз суверенитету. Более того, из информационной она грозит перерасти в горячую. В такой ситуации, отметил Президент, роль СМИ будет возрастать. Кроме того Александр Лукашенко ориентирует пользоваться только проверенными источниками информации. Лукашенко: надо существенно менять формы обучения. Подробнее.