«Русским в спину я стрелять не позволю!» Лукашенко дал большое интервью американскому журналу Time

Интервью, которое ждали. Ровно две недели назад Александр Лукашенко ответил на вопросы известного мирового СМИ, но что это за издание – оставалось в тайне. И вот интрига раскрыта: беседовал с Президентом корреспондент американского журнала Time, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Разговор получился откровенным, Александр Лукашенко ответил на самые острые вопросы. Начали с белорусско-американских отношений. Стороны активизировали контакты, за последнее время уже состоялось пять встреч на высшем уровне. Белорусский лидер рассказал в деталях и о событиях, которые разворачивались за несколько дней до начала проведения специальной военной операции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Столкновения начались чуть-чуть раньше, еще на Донбассе, когда они вынуждены были эвакуировать людей гражданских. Вы это знаете лучше меня. Вроде вы были. Именно с этого за сутки началось это. Почему? Я говорю это неподготовленно, просто вспоминаю. По-моему, за двое суток, за сутки мы с ним встречались, с Путиным. Где-то в Подмосковье, по-моему. Мы с ним летели в вертолете. Звонок в вертолет. Он снимает трубку спецсвязи, и кто-то из россиян ему докладывает, что украинцы постреливают или начали стрелять. Что делать? Гражданское население и прочее... Он мне сразу говорит: «Слушай, вот так и так, у нас на Донбассе то-то, то-то, гражданское население». Я говорю, надо вывозить их. Потому что это же уже часть Донбасса, на которой войска России находились. Я говорю, это уже, считай, твои люди – их надо вывозить, спасать гражданское население. Ты так считаешь? Я говорю, да, это мое мнение, а это же твое уже дело. Он говорит, что надо людей защитить, сажайте в автобус и вывозите. Это было за сутки или за полтора суток до, как вы говорите, вторжения России через нашу границу.

– Я помню эвакуацию, да, на автобусе.

– И я уже, по-моему, вернулся в Минск.

– Но было предчувствие, что будет большая война?

– Нет, у меня не было.

– И Путин об этом никак не говорил тогда в вертолете?

– Нет, мы в эти детали не вникали. Но еще вот, когда я был с ним в Подмосковье, мы разговаривали о том, что очень агрессивно себя Запад ведет, всякое может быть, я опасаюсь там за свои тылы и прочее. И я говорю, вот за это ты не переживай. Почему-то он опасался, что с Запада может быть нанесен удар в спину ему. Он об этом не говорил, но если вдруг в Украине, Донбасс там и прочее, они могут нанести удар в спину. Я говорю: вот за это можешь не переживать. Это моя зона ответственности. Русским в спину я стрелять не позволю. Я это публично говорил, откровенно.