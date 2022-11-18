Лукашенко: санкции для нас – время колоссальнейших возможностей. Точно такого времени у вас больше не будет
Новости Беларуси. Благополучие государства – его продовольственная безопасность – находятся в руках аграриев. Об этом Александр Лукашенко заявил во время торжественного чествования лучших работников АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Механизаторы, агрономы, животноводы, ученые, руководители сельхозпредприятий – во Дворец Независимости пригласили около 600 гостей.
Лукашенко: как бы ни душили наших производителей санкциями, мы занимаем достойные позиции в мировых рейтингах. Подробнее здесь.
Конечно, белорусами в развитии АПК сделано немало. Но Президент ориентирует на большие результаты. Ведь уже не раз публично обсуждали, что сегодня самое что ни на есть время возможностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте не будем расслабляться. Есть еще над чем поработать. И самое главное, за что отвечают правительство и вице-премьер, – хорошо продать свою продукцию. Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас – время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда надо, чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве.
Президент поблагодарил каждого агрария за трудолюбие и профессиональный подход к делу. Пожелав всем здоровья, благополучия, а родной белорусской земле – мира и добра.