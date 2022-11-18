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Позиция Президента нас окрыляет. Что говорят лучшие работники АПК, которые получили награды из рук Лукашенко?

18 ноября 2022 13:52
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Новости Беларуси. Благополучие государства – его продовольственная безопасность – находятся в руках аграриев. Об этом Александр Лукашенко заявил во время торжественного чествования лучших работников АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизаторы, агрономы, животноводы, ученые, руководители сельхозпредприятий – во Дворец Независимости пригласили около 600 гостей.

Лукашенко: как бы ни душили наших производителей санкциями, мы занимаем достойные позиции в мировых рейтингах. Подробнее здесь.

Позиция Президента нас окрыляет. Что говорят лучшие работники АПК, которые получили награды из рук Лукашенко?-1

Многие из гостей Дворца Независимости – люди скромные и абсолютно не привыкли к пристальному вниманию прессы. Но сегодня есть сразу несколько вполне убедительных причин пообщаться с журналистами. И одна из них – врученные Президентом награды.

Позиция Президента нас окрыляет. Что говорят лучшие работники АПК, которые получили награды из рук Лукашенко?-4

Григорий Шпаков, председатель СПК «50 лет Октября» Речицкого района:
То, что мы делаем и за что получаем награды, – еще далеко не все исчерпано. Лучшие хозяйства нашей республики показывают, что у нас результаты гораздо выше, чем у многих прославленных стран. Поэтому еще раз: позиция Президента несколько нас окрыляет и обязывает быть более организованными и ответственными.

Позиция Президента нас окрыляет. Что говорят лучшие работники АПК, которые получили награды из рук Лукашенко?-7

Позиция Президента нас окрыляет. Что говорят лучшие работники АПК, которые получили награды из рук Лукашенко?-9

Николай Яковчик, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК БГАТУ:
Я рад, что мой труд оценили. Раньше – заслуженный работник сельского хозяйства, а сегодня медаль. Будем и дальше развивать наше образование, дальше прививать молодым людям. Дальше помогать им в виде наставничества. Ведь будущее, как сказал Президент, принадлежит молодым.

Позиция Президента нас окрыляет. Что говорят лучшие работники АПК, которые получили награды из рук Лукашенко?-12

Президент поблагодарил каждого агрария за трудолюбие и профессиональный подход к делу. Пожелав всем здоровья, благополучия, а родной белорусской земле – мира и добра.

Лукашенко: санкции для нас – время колоссальнейших возможностей. Точно такого времени у вас больше не будет. Читайте здесь.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Николай Яковчик # Григорий Шпаков # Фотофакт

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