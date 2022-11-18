Лукашенко: как бы ни душили наших производителей санкциями, мы занимаем достойные позиции в мировых рейтингах

Они приехали из разных уголков страны, лишь на короткое время оторвавшись от дел, но того требует торжественный повод – предстоящий профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Безусловно, число тех, кто демонстрирует преданность хлебной ниве и из года в год доказывает своими успехами верность родной земле, гораздо больше. Заслуги каждого не останутся незамеченными, отметил глава государства. Ведь такая работа на вес золота. Тем более сейчас, когда разговоры о продовольственном кризисе в мире не угроза, а факт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы. По разным причинам. Не только по климатическим и географическим. Есть страны, которые в свое время отказались от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции. В глазах западных кураторов теперь они выглядят демократичнее нас с вами. Зато Беларусь опередила в прошлом году все страны СНГ в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности и в состоянии себя накормить. И не только себя. А ведь когда развалился Союз (некоторые об этом помнят), была жестокая проблема с обеспечением насущным хлебом Минска, где муки оставалось, как вы помните, всего на три дня. И вот спустя пару десятилетий свыше 100 стран покупают белорусские продукты. Экспортная выручка в этом году достигнет рекордных показателей – более 20 миллиардов рублей.

Как бы ни душили отечественных производителей санкциями, мы традиционно занимаем достойные позиции в мировых рейтингах. Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которую сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран. Беларусь пришла на рынок Китая. Не просто пришла, но и успешно конкурирует с Новой Зеландией – признанным лидером в молочном мире. Нам действительно есть что предложить. Производим более 1 800 наименований молочной продукции.