Президент Беларуси: благополучие государства и его продовольственная безопасность в руках тружеников АПК

Новости Беларуси. Благополучие государства и его продовольственная безопасность находятся в руках тружеников АПК. Об этом Президент Беларуси заявил на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые труженики! Позвольте поздравить вас с профессиональным, поистине всенародным праздником. Праздником трудолюбивых и самоотверженных – истинных хозяев нашей щедрой, хлебосольной белорусской земли. Вы хранители традиций, которые зародились на этой земле тысячи и тысячи лет назад. И мы, белорусы, хорошо знаем, что прежде всего крестьянским трудом созидалась вся наша многовековая история – с поместьями и дворцами, родами богатейшими. Развитие родного края всегда держалось на плечах тех, кто возделывал землю, сеял, пахал, собирал урожай и выпекал хлеб.

Сегодня, заметил Президент, ничего не изменилось.

Александр Лукашенко:

Да, мир находится на пике технологического, цифрового прогресса, и нет предела инновационному развитию. Но только при одном условии: если люди будут накормлены, сыты и одеты. Каждый белорус понимает, что благополучие государства, наша продовольственная безопасность находятся в ваших руках. Руках механизаторов, агрономов, животноводов, ветеринаров, хлебопеков, сыроделов, ученых – всех, кто занят в агропромышленном комплексе.