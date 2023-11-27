Лукашенко: люди есть люди, что-то не понравилось – через интернет обратились к Президенту
Африканские государства – дальняя дуга нашего сотрудничества, но это не значит, что они далекие для нас страны. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания во Дворце Незавасимости, участниками которого стали премьер-министр, вице-премьеры, глава Администрации Президента, министр иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент анонсировал ряд международных переговоров и встреч. Подробности.
Не остались без внимания и внутреэкономические темы. Глава государства напомнил о своем поручении – пристально следить за широтой ассортимента на полках магазинов, в частности в сельской местности. И особенно в преддверии новогодних праздников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз говорю: я делаю скидку на то, что люди есть люди. Что-то не понравилось, настроение плохое – через интернет обратились к Президенту. Но дыма без огня не бывает, поэтому я вас предупреждаю. И вас, Леонид Константинович [Леонид Заяц, заместитель премьер-министра – прим. ред.], чтобы вы не только занимались всякими безобразиями, типа молочного дела, но чтобы вы видели наших крестьян. Вы, кроме всего прочего, ответственны не только за Белкоопсоюз, но и за вопросы сельского хозяйства. Они также входят в ваши компетенции. Ну, и другие вопросы, которые у вас могут возникнуть и по которым были даны поручения Президента.
В последнее время звучит много нареканий о недостаточном разнообразии товаров в малых населенных пунктах. Эту тему поднимали пару недель назад жители Гомельской области. Тогда же Александр Лукашенко анонсировал предметный разговор с новым руководством Белкоопсоюза в начале 2024 года.
Лукашенко: предупреждаю правительство – с продовольствием никаких проблем быть не должно!