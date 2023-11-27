Лукашенко: люди есть люди, что-то не понравилось – через интернет обратились к Президенту

Африканские государства – дальняя дуга нашего сотрудничества, но это не значит, что они далекие для нас страны. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания во Дворце Незавасимости, участниками которого стали премьер-министр, вице-премьеры, глава Администрации Президента, министр иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент анонсировал ряд международных переговоров и встреч. Подробности.

Не остались без внимания и внутреэкономические темы. Глава государства напомнил о своем поручении – пристально следить за широтой ассортимента на полках магазинов, в частности в сельской местности. И особенно в преддверии новогодних праздников.