Продукция изымается. Как борются с подделками белорусских товаров в России?

Минск открыт для всех городов и регионов России – это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Около 50 партнерских соглашений заключено со страной-соседкой. Минск и Москва объединяют не только общие интеграционные интересы, но даже дни рождения. Всего статус побратимов в столице Беларуси имеют 10 российских городов. Мы часто ездим друг к другу в гости и получаем от этого отличный бонус в качестве новых контрактов и возможностей для сотрудничества. Как строятся и развиваются отношения Минска и российских регионов? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Расширяется, есть магазины, которые открываются частными субъектами – небольшие. Но мы сейчас говорим с вами о комплексных магазинах, чтобы максимально присутствовала вся гамма нашего продукта. Также посещал нас губернатор Ленинградской области, мы тоже обсуждали тему. Очень в активной фазе сейчас открытие в Ленинградской области магазина именно с белорусскими товарами.

Екатерина Забенько:

Печально то, что подделывают уже белорусскую продукцию в российских регионах. Как мы с этим боремся и вообще можем ли как-то на это влиять?

Надежда Лазаревич:

Конечно же, в рамках профильных министерств отслеживают эти вопросы. Есть, когда изымается продукция. Как мы боремся? Качеством боремся. Понятно, что когда покупают наше, белорусское, уже понимают, насколько это вкусно и качественно. Конечно же, уже знают, где продают действительно белорусское. Приходят туда для того, чтобы приобрести вкусные, хорошие продукты, произведенные в Республике Беларусь.