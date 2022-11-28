Гармонизация законодательства Союзного государства. В Минске состоится заседание комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по законодательству и регламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гармонизация законодательства Союзного государства. В Минске состоится заседание комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по законодательству и регламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его участники обсудят подготовку документа «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства». Кроме того, парламентарии обсудят ход работы по унификации норм гражданского законодательства, регулирующих хозяйственную деятельность.