Прямой эфир

В Минске состоится заседание комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по законодательству и регламенту

28 ноября 2022 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гармонизация законодательства Союзного государства. В Минске состоится заседание комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по законодательству и регламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоится заседание комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по законодательству и регламенту-1

Его участники обсудят подготовку документа «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства». Кроме того, парламентарии обсудят ход работы по унификации норм гражданского законодательства, регулирующих хозяйственную деятельность.

# Беларусь-Россия # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Спрос баснословный. В Гродно освоили производство импортозамещающей продукции для систем отопления
28 ноября 2022 07:54

Спрос баснословный. В Гродно освоили производство импортозамещающей продукции для систем отопления

В Минском зоопарке шимпанзе научились рисовать. Первые результаты уже есть
28 ноября 2022 06:51

В Минском зоопарке шимпанзе научились рисовать. Первые результаты уже есть

Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске
28 ноября 2022 06:23

Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске