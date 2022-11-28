Спрос баснословный. В Гродно освоили производство импортозамещающей продукции для систем отопления

Новости Беларуси. Активизировать работу по импортозамещению – поручение Президента, которое находится на постоянном контроле. Такое внимание к производственной теме неслучайно, это вопрос обеспечения нашей экономической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на заводе в Гродно начали изготавливать балансировочные клапаны для систем отопления. Продукция используется в строительстве, а также в системе ЖКХ. На предприятии подчеркивают – это очень сложные приборы. Один клапан имеет 400 регулировок. Освоили производство за рекордно короткие сроки. Завод стал первопроходцем, ведь вся эта продукция на просторах СНГ никем не выпускается, ранее ее приобретали в Евросоюзе. Потому сегодня в связи с санкционной политикой Запада спрос на товар баснословный. Гродненский завод планирует закрыть спрос на внутреннем рынке и продавать в Россию, Казахстан, Армению и Узбекистан.

Сергей Ефременко, директор предприятия по производству арматуры:

Отчаянно бросились за освоение этой продукции, и все это случилось всего лишь 4 месяца назад, никто не верит. А на этой неделе мы уже в Москву продали первые 1 710 штук. И на Беларусь отдали 200 штук.