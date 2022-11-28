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МЧС предупреждает об опасности в связи с туманом и гололедицей

28 ноября 2022 08:55
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Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности в связи с туманом и гололедицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС предупреждает об опасности в связи с туманом и гололедицей-1

Среди основных факторов опасности – снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения аварий на дорогах. Синоптики прогнозируют не только туман и гололедицу, но и налипание мокрого снега. По юго-востоку сегодня, 28 ноября, и завтра ожидаются дожди.

Такие метеоусловия могут привести к обрыву линий связи и электропередачи, нарушению электроснабжения, а также риску травматизма на дорогах. Ранее стихия затронула восток Беларуси. Сейчас в Могилевской области восстанавливают энергоснабжение в пострадавших от непогоды районах.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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