МЧС предупреждает об опасности в связи с туманом и гололедицей

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности в связи с туманом и гололедицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди основных факторов опасности – снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения аварий на дорогах. Синоптики прогнозируют не только туман и гололедицу, но и налипание мокрого снега. По юго-востоку сегодня, 28 ноября, и завтра ожидаются дожди.

Такие метеоусловия могут привести к обрыву линий связи и электропередачи, нарушению электроснабжения, а также риску травматизма на дорогах. Ранее стихия затронула восток Беларуси. Сейчас в Могилевской области восстанавливают энергоснабжение в пострадавших от непогоды районах.