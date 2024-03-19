Прямой эфир

Отбил 5 контратак противника и уничтожил более 20 фашистов! «Незабытые истории»

19 марта 2024 10:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из них поделился кандидат военных наук, доцент Олег Ивчик.

Мой дед, отец моего отца, Ивчик Александр Захарович, родился 5 мая 1916 года в крестьянской семье, в небольшом белорусском селе Селиба, что на Березенщине Минской области. Трудные до- и послереволюционные годы воспитали в простом деревенском мальчишке мужество, трудолюбие, закалили характер, а самое главное – веру в человеческую порядочность и справедливость, уважение к идеалам мира, труда и созидания.

Отбил 5 контратак противника и уничтожил более 20 фашистов! «Незабытые истории»-1

Любовь к Родине, гордость за успехи молодого советского государства, вера в будущее позволили с радостью встретить известие о призыве в 1937 году в ряды РККА. Служить попал в Военную электротехническую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (ныне Санкт-Петербургская Военная академия связи им. С.М. Буденного). Незадолго до демобилизации грянула Советско-Финляндская война. Из Ленинграда он и ушел на фронт.

Об этом периоде жизни дедушки практически нет информации. Не любил он рассказывать об этой войне и не знал он, что это не последняя война в его жизни.

Лишения и боль, ранения и контузии, взятие Кенигсберга, поверженный Берлин, ордена и медали на груди – все было в жизни солдата за долгих 1418 дней и ночей! Первую свою награду – медаль «За отвагу» – дедушка получил приказом командира 32-й отдельной стрелковой бригады Северо-Западного фронта от 10 сентября 1943 года № 0176.

В январе 1944 года в тяжелых наступательных боях в районе деревни Слободка Новосокольнического района Псковской области сержант Ивчик показал себя волевым и мужественным командиром-минометчиком. Приняв вместо раненого командира командование минометным взводом на себя, находясь под сильным минометным и артиллерийским обстрелом, беспрерывно руководил расчетами. Им было отбито пять контратак противника и уничтожено более 20 фашистов! За эти бои приказом командира 44-го стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского фронта гвардии генерал-майора Клешнина от 17 февраля 1944 года № 028/Н сержант Ивчик был награжден орденом Славы III степени.

После излечения от ранений, полученных в предыдущих боях, был определен в 311-й отдельный батальон связи 10-го артиллерийского корпуса прорыва РГК шофером-электромехаником радиостанции РСБ. В ходе боев неоднократно попадал с радиостанцией под обстрел противника. Каждый раз выводил радиостанцию из-под обстрела невредимой. Приказом командира 10 АКП РГК генерал-лейтенанта Кожухова Л.И. от 14 января 1945 года № 01/Н был награжден орденом Красной Звезды.

Отбил 5 контратак противника и уничтожил более 20 фашистов! «Незабытые истории»-4

Великая Победа застала солдата в Кенигсберге. После демобилизации вернулся домой в родную Селибу – разрушенное, полусожженное, изможденное войной, но непобежденное маленькое белорусское село. Некоторое время после войны дедушка работал в городе Березино, затем партийным руководством Могилевской области ему была предложена должность заместителя председателя колхоза им. Калинина. С энтузиазмом и самоотверженностью дедушка взялся за порученное партией дело. Все приходилось начинать заново – возрождать землю, сеять хлеб, строить. Трудно было, но закалка солдата, мужество гражданина и коммуниста, образованность позволяли решать тяжелейшие задачи, поставленные партией и правительством.

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Выполним задачи любые!» Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской
19 марта 2024 10:53

«Выполним задачи любые!» Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской

«80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». В БГУ запустили проект к годовщине освобождения Беларуси
19 марта 2024 10:48

«80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». В БГУ запустили проект к годовщине освобождения Беларуси

Узница концлагеря в Зальцведеле: «Кто был совсем слабым, двоих рядом поставят – и одной пулей»
19 марта 2024 10:46

Узница концлагеря в Зальцведеле: «Кто был совсем слабым, двоих рядом поставят – и одной пулей»

Развитие рынка медикаментов стран СНГ обсудили в Минске
19 марта 2024 10:44

Развитие рынка медикаментов стран СНГ обсудили в Минске

В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея
19 марта 2024 10:38

В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея

Историко-культурная ценность Минска. В каких парках столицы ведутся ремонтные работы?
19 марта 2024 10:02

Историко-культурная ценность Минска. В каких парках столицы ведутся ремонтные работы?

Какие лекарства безопасны для беременных и кормящих? Белорусы разработали сервис, который даст ответ
19 марта 2024 09:32

Какие лекарства безопасны для беременных и кормящих? Белорусы разработали сервис, который даст ответ

В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки
19 марта 2024 09:01

В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом
19 марта 2024 08:03

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»
19 марта 2024 07:15

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный
19 марта 2024 07:05

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»
19 марта 2024 06:51

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»