Отбил 5 контратак противника и уничтожил более 20 фашистов! «Незабытые истории»

Мой дед, отец моего отца, Ивчик Александр Захарович, родился 5 мая 1916 года в крестьянской семье, в небольшом белорусском селе Селиба, что на Березенщине Минской области. Трудные до- и послереволюционные годы воспитали в простом деревенском мальчишке мужество, трудолюбие, закалили характер, а самое главное – веру в человеческую порядочность и справедливость, уважение к идеалам мира, труда и созидания.

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из них поделился кандидат военных наук, доцент Олег Ивчик.

Любовь к Родине, гордость за успехи молодого советского государства, вера в будущее позволили с радостью встретить известие о призыве в 1937 году в ряды РККА. Служить попал в Военную электротехническую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (ныне Санкт-Петербургская Военная академия связи им. С.М. Буденного). Незадолго до демобилизации грянула Советско-Финляндская война. Из Ленинграда он и ушел на фронт.

Об этом периоде жизни дедушки практически нет информации. Не любил он рассказывать об этой войне и не знал он, что это не последняя война в его жизни.

Лишения и боль, ранения и контузии, взятие Кенигсберга, поверженный Берлин, ордена и медали на груди – все было в жизни солдата за долгих 1418 дней и ночей! Первую свою награду – медаль «За отвагу» – дедушка получил приказом командира 32-й отдельной стрелковой бригады Северо-Западного фронта от 10 сентября 1943 года № 0176.

В январе 1944 года в тяжелых наступательных боях в районе деревни Слободка Новосокольнического района Псковской области сержант Ивчик показал себя волевым и мужественным командиром-минометчиком. Приняв вместо раненого командира командование минометным взводом на себя, находясь под сильным минометным и артиллерийским обстрелом, беспрерывно руководил расчетами. Им было отбито пять контратак противника и уничтожено более 20 фашистов! За эти бои приказом командира 44-го стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского фронта гвардии генерал-майора Клешнина от 17 февраля 1944 года № 028/Н сержант Ивчик был награжден орденом Славы III степени.

После излечения от ранений, полученных в предыдущих боях, был определен в 311-й отдельный батальон связи 10-го артиллерийского корпуса прорыва РГК шофером-электромехаником радиостанции РСБ. В ходе боев неоднократно попадал с радиостанцией под обстрел противника. Каждый раз выводил радиостанцию из-под обстрела невредимой. Приказом командира 10 АКП РГК генерал-лейтенанта Кожухова Л.И. от 14 января 1945 года № 01/Н был награжден орденом Красной Звезды.