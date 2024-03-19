Прямой эфир

«80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». В БГУ запустили проект к годовщине освобождения Беларуси

19 марта 2024 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Знаковой датой отмечен 2024 год – 80-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По всей стране проходит ряд мероприятий, посвященных этому событию. Не остались в стороне и сотрудники Белорусского государственного университета. Они презентовали хронику «80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». Подробнее о проекте рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Дмитрий Курлович, первый проректор БГУ, и Елена Кольмакова, декан факультета географии и геоинформатики БГУ.

«80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». В БГУ запустили проект к годовщине освобождения Беларуси-1

Дмитрий Курлович, первый проректор БГУ:
Это проект про наших героических дедов и прадедов, которые сражались на войне, были в подполье, возглавляли и участвовали в партизанском движении. Расскажут о них наши сотрудники: студенты, работники, преподаватели. Будет 80 интересных историй.

«80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». В БГУ запустили проект к годовщине освобождения Беларуси-4

Елена Кольмакова, декан факультета географии и геоинформатики БГУ:
Этот проект начался с истории моей семьи. Мой дедушка Кольмаков Иван Дмитриевич родом из Смоленской области. К моменту начала войны он только окончил учительский институт в Смоленске и ушел добровольцем на фронт.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Потапович # Александра Каштанова

Другие новости рубрики

Все новости
Узница концлагеря в Зальцведеле: «Кто был совсем слабым, двоих рядом поставят – и одной пулей»
19 марта 2024 10:46

Узница концлагеря в Зальцведеле: «Кто был совсем слабым, двоих рядом поставят – и одной пулей»

Развитие рынка медикаментов стран СНГ обсудили в Минске
19 марта 2024 10:44

Развитие рынка медикаментов стран СНГ обсудили в Минске

В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея
19 марта 2024 10:38

В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея

Историко-культурная ценность Минска. В каких парках столицы ведутся ремонтные работы?
19 марта 2024 10:02

Историко-культурная ценность Минска. В каких парках столицы ведутся ремонтные работы?

Какие лекарства безопасны для беременных и кормящих? Белорусы разработали сервис, который даст ответ
19 марта 2024 09:32

Какие лекарства безопасны для беременных и кормящих? Белорусы разработали сервис, который даст ответ

В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки
19 марта 2024 09:01

В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом
19 марта 2024 08:03

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»
19 марта 2024 07:15

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный
19 марта 2024 07:05

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»
19 марта 2024 06:51

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»

Как научиться прощать искренне? Ответил протоиерей
19 марта 2024 06:32

Как научиться прощать искренне? Ответил протоиерей

Авиарейсов между Минском и Ташкентом станет больше
19 марта 2024 06:24

Авиарейсов между Минском и Ташкентом станет больше