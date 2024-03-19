«80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». В БГУ запустили проект к годовщине освобождения Беларуси

Знаковой датой отмечен 2024 год – 80-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По всей стране проходит ряд мероприятий, посвященных этому событию. Не остались в стороне и сотрудники Белорусского государственного университета. Они презентовали хронику «80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». Подробнее о проекте рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Дмитрий Курлович, первый проректор БГУ, и Елена Кольмакова, декан факультета географии и геоинформатики БГУ.

Дмитрий Курлович, первый проректор БГУ:

Это проект про наших героических дедов и прадедов, которые сражались на войне, были в подполье, возглавляли и участвовали в партизанском движении. Расскажут о них наши сотрудники: студенты, работники, преподаватели. Будет 80 интересных историй.