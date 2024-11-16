В Беларуси заготавливают жёлуди – узнали, зачем и как это делают

Леса покрывают более 40 % площадей нашей страны. Белорусы бережно относятся к этому природному богатству. После летнего разгула стихии многие приняли участие в акции «Дай лесу новае жыццё», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди разного возраста и профессий объединились, чтобы восстановить пострадавшие от урагана районы. Особой гордостью являются дубравы. У лесничих сейчас на финише уборочный сезон. С начала октября лесхозы заготавливают желуди. И здесь, как и в работе аграриев, важно запастись качественным посадочным материалом. Брестским специалистам уже удалось собрать без малого 10 тонн необычного урожая. В этом профессионалам помогают и волонтеры. С чего начинается дуб – знает Кристина Протосовицкая.

Дубравы начинаются с желудя! Но прежде чем восстанавливать гектары лесов, предстоит целый путь, чтобы вырастить саженец. Сбор урожая начинается с конца сентября. Выбираются цельные желуди, у которых снимают шляпку. Урожай в этом году удался как никогда, а потому помогают волонтеры-студенты.

Владислав Борздун, студент Брестского государственного технического университета:

Мне ни разу не доводилось слышать, что есть такой сбор промышленный. И считаю, что это важно – промышленно заготавливать желуди, ведь это помогает развиваться лесам и лесному хозяйству.

В 2024 году для брестского питомника уже собрали полторы тонны желудей, а в прошлом сезоне с трудом в три раза меньше. Чтобы получить саженец, их высевают в трехстрочные борозды. В помощь лесникам трактор.

Владимир Лялько, начальник лесопитомника Брестского лесхоза:

Углубляем на глубину 5-7 сантиметров и до весны. Весной всходит. И за год вырастает до стандарта. Стандарт – 25 сантиметров. Всходы хорошие, здесь, по инвентаризации, примерно 93 тысячи дуба. Желуди сдает и население, но после их сбора нужно тщательно перебирать – нельзя, чтобы попадались полые. Для сохранности каждую партию просушивают, протравливают от болезней и вредителей.