Какое значение для Беларуси имеет ВНС? Алексей Дзермант разложил всё по полочкам

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа».

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Опубликован для обсуждения закон о Всебелорусском народном собрании, с законопроектом можно познакомиться и узнать про порядок его формирования, компетенцию и оценить значение для политической системы нашей страны. А значение очень важное, ведь ВНС должно стать балансиром и страховочным механизмом на любой непредвиденный случай, особенно, когда во власти может возникнуть временная пауза – так часто бывает в период выборов или транзита власти. ВНС необходимо для того, чтобы у нас в стране был четкий и понятный механизм обеспечения преемственности власти и незыблемости конституционного строя, чтобы никакие попытки изменить его, сломать наше государство и его политическую и социально-экономическую модель не имели ни малейшего шанса на успех. ВНС будет высшим органом народовластия, и поэтому очень важен порядок его формирования. В проекте закона предлагается предельная численность собрания в 1 200 человек. Из социологии мы знаем, что 1 000 человек и больше – это достоверная социологическая выборка, позволяющая судить о настроениях в обществе. А это значит, что такая цифра может отображать его реальный срез. «Врагам народа там делать нечего». Лукашенко рассказал, кто сможет работать на ВНС.

Алексей Дзермант:

ВНС будет формироваться из представителей исполнительной, судебной и законодательной власти, а также представителей гражданского общества. От исполнительной власти там будут Президент, премьер-министр, его замы и другие министры, председатели областных, районных и городских (областного подчинения) исполкомов. От судебной власти – судьи Конституционного и Верховного судов. От законодательной – члены парламента и представители от местных советов числом до 350 человек. Самая интересная, но в то же время и спорная норма касается представителей от гражданского общества. Квота для них в собрании – 400 человек, при этом в законопроекте предлагается, что от каждого субъекта гражданского общества, участвующего в выборах делегатов ВНС, избирается равное количество делегатов, которое определяется Центральной избирательной комиссией, исходя из количества субъектов гражданского общества, участвующих в выборах делегатов ВНС. Над этой нормой стоило бы еще подумать, так как она может привести к определенной несправедливости. Например, крупнейшим субъектом нашего гражданского общества является Федерация профсоюзов Беларуси, объединяющая в своих рядах почти 4 миллиона человек. И разве будет справедливым, если она будет иметь столько же представителей на ВНС, как и организации с гораздо меньшим количеством членов? То есть к количественному представительству нужно, скорее всего, подходить пропорционально. Далее возникает вопрос о том, что в ВНС могут попасть только крупные общественные объединения, например, с количеством членов более 100 тысяч человек, но ведь у нас есть организации с гораздо меньшим числом участников, но весьма авторитетные и влиятельные, например, ветеранские организации, творческие союзы и так далее. Неужели им будет отказано в представительстве в ВНС всего лишь на количественном основании? В общем, есть еще над чем подумать, что в ВНС принцип народного представительства был максимально реализован.

Алексей Дзермант:

Это нужно для того, чтобы ВНС как продолжение традиций народного вече и лучших черт системы советов был живым и пользующимся доверием органом реального народовластия. Именно это и будет на самом деле обеспечивать преемственность и устойчивость нашей системы. При этом важно понимать, что ВНС не будет некой новой палатой профессионального парламента, все делегаты будут работать на общественных началах, то есть на собрание не будут потрачены значительные бюджетные средства. В ВНС хотелось бы видеть работающий социальный лифт для наших активных граждан, которые могут доносить до представителей власти насущные проблемы и вместе с ними решать их без лишней бюрократической волокиты. Именно поэтому представительство и от различных ветвей власти, и от гражданского общества в рамках собрания крайне важно – чтобы не возникало отрыва друг от друга. Конечно, ВНС не будет подменять ни Президента, ни парламент. За первым остается прерогатива принятие ключевых решений в политике и экономике, за вторым – разработка и принятие законов нашей страны. ВНС будет отвечать за стратегические направления развития государства и общества, за оценку легитимности выборов, за вопросы направления белорусских военнослужащих за пределы страны в случае необходимости, если того потребует обеспечение безопасности нашего государства.