Прямой эфир

Президент: вот здесь, перед Дворцом Независимости, в гробу, в белых тапочках меня носили! За что?

01 сентября 2022 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наш путь святой, мы должны придерживаться толерантности, которая подарена нам предками. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытого урока в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В импровизированный учебный класс превратился один из залов Дворца Независимости.

Президент: вот здесь, перед Дворцом Независимости, в гробу, в белых тапочках меня носили! За что?-1

Кстати, задавал на уроке сегодня вопросы не только Президент. Такая возможность была и у гостей Дворца Независимости. Так, заведя разговор о том, что есть некоторая часть общества, которая не читает так называемые провластные источники информации, само собой разумеется, зашел разговор о событиях 2020-го. Тот год однозначно показал: в умах людей засели одиозные Telegram-каналы, под диктовку которых ведомые выполняли весьма абсурдные действия.

Президент: вот здесь, перед Дворцом Независимости, в гробу, в белых тапочках меня носили! За что?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы пошли некоторые на баррикады в 2020 году. Вот здесь вот, перед Дворцом Независимости, в гробу, в белых тапочках меня носили! Ну, фигуру мою там, я так понимаю. В тапочки белые одели, 31-го, вчера, в 2020 году, в день рождения принесли к забору гроб. За что? Разве цивилизованные люди к своему Президенту так относятся? Который сохранил, простите за нескромность, вам страну эту, и завтра вы ее получите в свои руки. Я еще буду жив, я буду вам помогать, если нужно будет. Ну и посмотрю, как вы будете управлять.

Читайте также:

Лукашенко: мир уже не будет прежним, США больше не монополист на принятие решений за другие страны

Лукашенко: меня вчера поразил один факт – награды Василя Быкова кто-то из родственников продавал за 30 долларов

«Вы чем гордитесь в нашей истории?» Александр Лукашенко вызывал школьников по журналу

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«День знаний – день возможностей для наших детей». Надежда Лазаревич посетила открытие школы №160 в Минске
01 сентября 2022 14:49

«День знаний – день возможностей для наших детей». Надежда Лазаревич посетила открытие школы №160 в Минске

Как устроена шахтёрская лава? Рассказываем о технологии добычи руды и стахановских рекордах нового времени
01 сентября 2022 14:32

Как устроена шахтёрская лава? Рассказываем о технологии добычи руды и стахановских рекордах нового времени

Александр Турчин: на следующей неделе у нас в планах открытие двух садов – в Любани и Фаниполе
01 сентября 2022 14:02

Александр Турчин: на следующей неделе у нас в планах открытие двух садов – в Любани и Фаниполе