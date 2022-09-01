Президент: вот здесь, перед Дворцом Независимости, в гробу, в белых тапочках меня носили! За что?

Кстати, задавал на уроке сегодня вопросы не только Президент. Такая возможность была и у гостей Дворца Независимости. Так, заведя разговор о том, что есть некоторая часть общества, которая не читает так называемые провластные источники информации, само собой разумеется, зашел разговор о событиях 2020-го. Тот год однозначно показал: в умах людей засели одиозные Telegram-каналы, под диктовку которых ведомые выполняли весьма абсурдные действия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы пошли некоторые на баррикады в 2020 году. Вот здесь вот, перед Дворцом Независимости, в гробу, в белых тапочках меня носили! Ну, фигуру мою там, я так понимаю. В тапочки белые одели, 31-го, вчера, в 2020 году, в день рождения принесли к забору гроб. За что? Разве цивилизованные люди к своему Президенту так относятся? Который сохранил, простите за нескромность, вам страну эту, и завтра вы ее получите в свои руки. Я еще буду жив, я буду вам помогать, если нужно будет. Ну и посмотрю, как вы будете управлять.

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