Лукашенко: «Каждый должен уметь воевать, стрелять»

Новости Беларуси. В конце рабочей недели на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами побывал Президент. Александр Лукашенко с представителями силового блока, министрами, военными оценил новейшие образцы техники, которые находятся у нас на вооружении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусской армии отводят ключевую роль в обеспечении мира и безопасности в нашей стране. Численность Вооруженных Сил сегодня составляет 65 тысяч человек. Но в случае чего организуют и значительное подкрепление. Под ружье встанут до полумиллиона белорусов. Так сказал министр обороны.

Кроме профессиональных военных есть и другие люди с опытом и бесценными знаниями. Речь о территориальной обороне. Президент муштровал чиновников по этой тематике не один год. И если раньше еще возникали вопросы, для чего нам это, то конфликт в Украине еще раз доказал дальновидность такой политики и снял все вопросы. Мы все обязаны быть готовы. И все проверки и сборы нужны, чтобы не разводить руками, а четко знать, как защищать себя и свою семью. Прежде всего, конечно, сильной половине. Все же у нас патриархальное общество с вполне ясными ценностями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый должен уметь защищать свой дом. Это те на месте люди. Мы тоже проверки эти проводили. Допустим, я завтра отдам команду Вольфовичу или сам приеду поднять территориальную оборону допустим района какого-то. Так? Они вышли на объекты, которые должны защищать: мосты, электростанции и прочее. То, что нужно для обеспечения жизнедеятельности собственного дома. И еще один вид войск – народное ополчение. То есть каждый должен уметь воевать, стрелять. Как моя Трофимовна, мать, говорила: «Сынок, учись – за плячыма насiць не трэба». У меня и в семье такой подход, несмотря на то, что я Президент. Мои дети все военные. И даже меньший. Они готовятся себя защитить и не только себя – страну надо защищать. Поэтому не обращайте внимание на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. Генерал Хренин правильно и точно сказал: если вы не хотите с нами воевать, значит, мы не будем, войны не будет.