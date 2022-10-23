Нематеринская любовь. Примеры, когда папа – единственная опора в жизни

Новости Беларуси. Неделя родительской любви в Беларуси завершилась Днем отца. Праздником, который в 2022 году впервые отмечается в нашей стране. Дата 21 октября теперь стала важным напоминанием о том, что в воспитании ребенка равноценно принимают участие оба родителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– Замерз?

– Замерз.

– Ничего, потеплеет, поедем на рыбалку.

Сергей Цыкунов для своего сына не просто отец, он – единственная опора в жизни. После того как у Никиты начались проблемы со здоровьем, его мать потеряла контроль над ситуацией. Ребенок несколько раз попадал в СОП, после чего суд решил передать его на воспитание отцу. Сергей подошел к вопросу по-мужски, серьезно.

Сергей Цыкунов, житель Гомельского района:

У него болезнь Пертеса – тазобедренный сустав. Длительное восстановление будет, реабилитация в течение 5-7 лет. Он два года вообще был лежачий, сейчас начинает немножко ходить на костылях. Естественно, нелегко, совмещаю свою работу с ребенком.

В таком графике Сергей и Никита живут уже три года. Папа старается быть для сына другом – мальчик помогает ему во всем по мере сил. Вместе чинят машину, готовят пиццу и ездят на природу. Думается, благодаря надежному плечу папы Никита сможет встать на ноги.

Совмещать отцовскую выдержку и материнскую ласку научился и Андрей Кузьменков. Гомельчанин 12 лет в одиночку растит дочь. Теперь у него появился свой официальный праздник.

Андрей Кузьменков, житель Гомеля:

Я живу этим, ждал такого дня, очень ждал. Что именно олицетворение папы, не просто приносишь деньги в семью, а именно несешь какие-то моральные и духовные ценности и воспитываешь ребенка с самого детства.

За последние 10 лет количество семей, которые состоят из отца и детей, увеличилось в три раза. Набирает обороты и «папа-движение». Не только в крупных городах, но и в райцентрах появляются отцовские клубы и школы для начинающих пап. Один из тех, кто начал мотивировать мужчин к действию, – Сергей Бычков, председатель Совета отцов Гомеля. Отец троих детей призывает других: дайте маме отдохнуть. Берите малышей, отправляйтесь вместе заниматься спортом. Сейчас он организует для отцов и детей семейные сплавы по рекам.

Сергей Бычков, председатель Совета отцов Гомеля:

Мужчины готовы к отцовству. Когда начинали, к партнерским родам относились плохо все вокруг. Сейчас стабильно несколько последних лет у нас, например, если группа 7-10 человек, три, четыре, пять – стабильно партнерские роды. Что можно сказать? Все, кто был, кого я лично знаю – я знаю многих – никто не пожалел. Это самое важное.

Анна Корольчук, корреспондент:

Сегодня роль мужчины в семье трансформируется, он не просто защитник и добытчик, он – надежный тыл для своей жены и наставник для детей. Папы все чаще соглашаются на партнерские роды, гуляют с коляской, ходят в поликлинику с ребенком и даже отправляются в декрет.

Отметить на государственном уровне участие отцов в сохранении института семьи хотели давно. Возможным это стало благодаря одной инициативной витебчанке. Во время Послания Президента белорусскому народу с просьбой учредить День отца к Александру Лукашенко обратилась Анна Козлова. Лукашенко ответил на вопрос о праздновании Дня отца

Анна Козлова, жительница Витебска:

Конечно, слова любви нашим замечательным папам можно сказать в любой день, но как это приятно делать в действительно народный День отца.

В День отца по всей Беларуси прошла сотня праздничных мероприятий, в основном спортивных, ведь мужчины выбирают активный отдых. В Гомеле, к примеру, прошел «Папапробег», в котором приняли участие около 300 человек.

Дмитрий Уклейко, житель Гомеля:

Дети современные не всегда, наверное, реагирует именно так, как хотелось бы родителям. Но рано или поздно они все равно будут делать точно так, как делали их родители. И мне всегда хотелось, чтобы отец был для меня примером. Я к этому стремлюсь. Тем более сейчас я хочу быть примером для своих детей.

Их любовь совсем не похожа на материнскую. Мужчины немногословны и сдержаны, но не меньше дорожат своими детьми. Их отношение проявляется в поступках.

Он добрый, храбрый, сильный, он защищает нас всех и он родной.