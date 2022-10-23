Прямой эфир

«Это оперативный медбук». Как высокие технологии ускорят работу поликлиник и больниц?

23 октября 2022 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наш корреспондент готов пиарить белорусских интеллектуалов. Она изучила полезные разработки наших ученых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Это оперативный медбук». Как высокие технологии ускорят работу поликлиник и больниц?-1

А сейчас пойдемте посмотрим наш суперкомпьютерный центр.

«Это оперативный медбук». Как высокие технологии ускорят работу поликлиник и больниц?-4

Анна Карпенко занимается компьютерным моделированием лекарств. Отрасль науки в области биоинформатики и фармацевтики сравнительно молодая. Находить средства, которые могут обезвредить вирус и онковызов, ученым помогают методы квантового моделирования, искусственный интеллект и суперкомпьютер.

«Под пациента в кратчайшие сроки». Белорусы представили уникальный имплант для коррекции аневризмы сердца.

«Это оперативный медбук». Как высокие технологии ускорят работу поликлиник и больниц?-7

Анна Карпенко, научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:
Компьютерное моделирование позволяет из большого числа соединений, из миллиардов сократить их до нескольких сотен и уже только их пускать на тестирование и проверку. Мы экономим большое количество денег, потому что нам не надо синтезировать или покупать миллиард соединений. Мы можем купить всего лишь 100, допустим. И мы экономим время, потому что есть разница – надо проверить миллиард или сотню. Также этот подбор считается более точным, потому что мы уже проверили весь этот миллиард, и с нами действительно пошли дальше только лучшие.

Всего в мире подобной тематикой занимаются порядка 200 лабораторий. Нашим ученым удалось сделать ряд научных открытий, которые позволяют более точно подобрать состав лекарств.

«Это оперативный медбук». Как высокие технологии ускорят работу поликлиник и больниц?-10

Первоначально, получается, пользователь проходит идентификацию свою, авторизируется в самом приложении. Он вводит свой логин и пароль, который ему выдает системный администратор уже на учреждение здравоохранения.

Приложение «Веб-осмотр» – тоже разработка наших молодых ученых. Врачам стационара предлагают брать с собой на обход вместо бумажной карточки планшет. Здесь отображается все: от результатов биохимии до полной информации визитов к докторам.

«Это оперативный медбук». Как высокие технологии ускорят работу поликлиник и больниц?-13

Татьяна Авдеева, младший научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:
Это оперативный медбук, который врач, идя на обход к пациенту, может взять с собой и просмотреть всю его историю болезни с учетом проведенных лабораторных и диагностических исследований, назначенных препаратов, карту интенсивной терапии. Это очень удобно. И это очень влияет на скорость оказания медицинских услуг в стационаре, потому что нагрузка там колоссальная, особенно в период пандемии.

«Это оперативный медбук». Как высокие технологии ускорят работу поликлиник и больниц?-16

С электронным помощником доктор сможет изучить все детали и своевременно поставить диагноз, назначить лечение, не отвлекаясь на эпистолярные записки своих коллег. Такая возможность уже появилась в первой столичной клинике.

«Это оперативный медбук». Как высокие технологии ускорят работу поликлиник и больниц?-19

Никита Трояновский, стажер Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:
Оно востребовано. Собственно, оно было создано по идее ассоциации врачей. Планируется развитие функционала для постовой медсестры, для приемного покоя. Сейчас планируются поставки в РНПЦ кардиологии.

Разработка вошла в топ 10 из 100 лучших идей для Беларуси. Аналогичную новинку в будущем планируют внедрить также для тех, кто лечит в поликлиниках и на дому.

# Медицинское оборудование # общество # Оксана Семашко # Анна Карпенко # Татьяна Авдеева # Никита Трояновский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Под пациента в кратчайшие сроки». Белорусы представили уникальный имплант для коррекции аневризмы сердца
23 октября 2022 17:49

«Под пациента в кратчайшие сроки». Белорусы представили уникальный имплант для коррекции аневризмы сердца

Лукашенко о ВНС: вместе можно преодолеть любые препятствия, найти выход из самой сложной ситуации
23 октября 2022 17:45

Лукашенко о ВНС: вместе можно преодолеть любые препятствия, найти выход из самой сложной ситуации

Вейпы запретили продавать подросткам – теперь их покупают родители. Сколько может стоить затяжка ребёнка?
23 октября 2022 17:39

Вейпы запретили продавать подросткам – теперь их покупают родители. Сколько может стоить затяжка ребёнка?