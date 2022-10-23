«Под пациента в кратчайшие сроки». Белорусы представили уникальный имплант для коррекции аневризмы сердца

Новости Беларуси. Наш корреспондент готов пиарить белорусских интеллектуалов. Она изучила полезные разработки наших ученых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Технопарк БНТУ. В ноябре ему исполняется 10 лет. За эти годы научных эврик здесь не пересчитать.

Оксана Семашко, корреспондент: Здесь десятки собственных разработок. Половина из них связана с медициной. Отрадно и то, что это больше, чем научные открытия. Они уже внедряются на практике.

Данный имплант помещается в катетерную трубку, как видите, малого сечения. Он располагается во внутреннем просвете. И данная катетерная трубка обладает определенным слоем, который позволяет обеспечить лучшую проходимость.

Способен продлить жизнь, в два раза дешевле зарубежных аналогов. Белорусским ученым удалось воплотить идею эндоваскулярного стент-графта для грудного отдела аорты. Он предназначен для коррекции аневризмы. Эта патология без медицинского вмешательства может привести к смертельному кровотечению.