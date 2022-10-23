«Под пациента в кратчайшие сроки». Белорусы представили уникальный имплант для коррекции аневризмы сердца

Новости Беларуси. Наш корреспондент готов пиарить белорусских интеллектуалов. Она изучила полезные разработки наших ученых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подробности в материале Оксаны Семашко.
Новости Беларуси. Наш корреспондент готов пиарить белорусских интеллектуалов. Она изучила полезные разработки наших ученых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подробности в материале Оксаны Семашко.
Технопарк БНТУ. В ноябре ему исполняется 10 лет. За эти годы научных эврик здесь не пересчитать.
Оксана Семашко, корреспондент:
Здесь десятки собственных разработок. Половина из них связана с медициной. Отрадно и то, что это больше, чем научные открытия. Они уже внедряются на практике.
Данный имплант помещается в катетерную трубку, как видите, малого сечения. Он располагается во внутреннем просвете. И данная катетерная трубка обладает определенным слоем, который позволяет обеспечить лучшую проходимость.
Способен продлить жизнь, в два раза дешевле зарубежных аналогов. Белорусским ученым удалось воплотить идею эндоваскулярного стент-графта для грудного отдела аорты. Он предназначен для коррекции аневризмы. Эта патология без медицинского вмешательства может привести к смертельному кровотечению.
Артем Вечорко, заведующий сектором научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
На данный момент в Республике Беларусь осуществляется в районе 100 эндоваскулярных операций по лечению аневризмы грудного отдела аорты. Ввиду определенных событий, логистического кризиса мирового доставка под пациента имплантов довольно сильно увеличилась. И в среднем сейчас пациент может ожидать его до полугода. С данным заболеванием это довольно критичный момент, поэтому производственная площадка, которая располагается здесь, в Беларуси, позволит получить имплант уже непосредственно под пациента в кратчайшие сроки.
Уникальный отечественный протез сейчас проходит клинические испытания. Операции без разрезов, поэтому пациенты быстрее идут на поправку. На подходе также разработка более комплексного стент-графта для брюшного отдела. Как показывает практика, находить эффективные решения быстро белорусским ученым по силам. Что в пандемию, что во время санкций. Недаром бум величайших открытий в истории человечества всегда приходился на сложные времена.
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