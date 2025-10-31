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Наводнения во Вьетнаме унесли жизни 13 человек

31 октября 2025 10:40
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Центральный Вьетнам уже третий день остается зоной масштабного стихийного бедствия. Серия проливных дождей вызвала сильнейшие наводнения, которые привели к гибели 13 человек, 11 пропали без вести. Сильнее всего от непогоды пострадали прибрежные города Хойан и Дананг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения во Вьетнаме унесли жизни 13 человек-2

В некоторых районах уровень осадков достиг исторического максимума – более тысячи миллиметров за сутки. На ключевых автомагистралях произошло свыше 120 оползней, некоторые дороги до сих пор остаются непроходимыми. В результате десятки человек застряли в автомобилях, проведя в изоляции несколько дней. Прорыв дамб и новые обвалы в горных районах отрезали от мира целые населенные пункты. Потоки вышедших из берегов рек смыли более 100 тысяч жилых домов, уничтожили урожай и сотни голов скота.

Наводнения во Вьетнаме унесли жизни 13 человек-4

Я впервые столкнулся с таким наводнением, которое, как я слышал, превзошло даже историческое наводнение 1964 года. Вода поднималась невероятно быстро. Нам удалось вовремя эвакуироваться, но потоки воды быстро затопили территорию, достигнув крыш некоторых домов.

По данным Национального метеорологического агентства, причиной природной катастрофы стало столкновение холодного воздушного потока с севера с теплыми и влажными ветрами с моря.

# Наводнение

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