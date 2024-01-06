Лукашенко – кандидаткам в космонавты: вы не пропадёте, из миллиона девчонок вас выбрали!

Просто космос. Глава государства встретился с белорусками, которые готовятся к полету на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная участница предстоящего космического путешествия – Марина Василевская. Ее дублер – Анастасия Ленкова. В эти праздничные дни девушки в Беларуси. Что называется, на каникулах. Поэтому Александр Лукашенко решил лично поздравить наших звезд с Рождеством Христовым и Новым годом.