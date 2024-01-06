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Лукашенко – кандидаткам в космонавты: вы не пропадёте, из миллиона девчонок вас выбрали!

06 января 2024 13:39
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Просто космос. Глава государства встретился с белорусками, которые готовятся к полету на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная участница предстоящего космического путешествия – Марина Василевская. Ее дублер – Анастасия Ленкова. В эти праздничные дни девушки в Беларуси. Что называется, на каникулах. Поэтому Александр Лукашенко решил лично поздравить наших звезд с Рождеством Христовым и Новым годом.

Лукашенко – кандидаткам в космонавты: вы не пропадёте, из миллиона девчонок вас выбрали!-1

Благодарю!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С Новым годом!
– Спасибо, и вас!
– И Рождеством! Ну, а это, чтобы с времени не сбились. Вдруг время перепутаете. Я установил точное белорусское время.

Лукашенко – кандидаткам в космонавты: вы не пропадёте, из миллиона девчонок вас выбрали!-4

Александр Лукашенко:
Так что, полетим?
– Полетим!
– Не передумали?
– Нет, ни в коем случае.
– Ну, полетим так полетим. А мы вас будем ждать здесь. Вы же обе готовитесь по одной программе, так?
– Да, все верно.
– Самое главное, чтобы ревности никакой не было. Вы не пропадете все равно. Из миллиона девчонок вас выбрали!

# Белорусские космонавты # общество # Александр Лукашенко # Марина Василевская # Анастасия Ленкова

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