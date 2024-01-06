Лукашенко – кандидаткам в космонавты: вы не пропадёте, из миллиона девчонок вас выбрали!
Просто космос. Глава государства встретился с белорусками, которые готовятся к полету на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная участница предстоящего космического путешествия – Марина Василевская. Ее дублер – Анастасия Ленкова. В эти праздничные дни девушки в Беларуси. Что называется, на каникулах. Поэтому Александр Лукашенко решил лично поздравить наших звезд с Рождеством Христовым и Новым годом.
– Благодарю!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С Новым годом!
– Спасибо, и вас!
– И Рождеством! Ну, а это, чтобы с времени не сбились. Вдруг время перепутаете. Я установил точное белорусское время.
Александр Лукашенко:
Так что, полетим?
– Полетим!
– Не передумали?
– Нет, ни в коем случае.
– Ну, полетим так полетим. А мы вас будем ждать здесь. Вы же обе готовитесь по одной программе, так?
– Да, все верно.
– Самое главное, чтобы ревности никакой не было. Вы не пропадете все равно. Из миллиона девчонок вас выбрали!