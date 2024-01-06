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Православные готовятся встретить Рождество Христово – что нужно сделать накануне праздника?

06 января 2024 11:29
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Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников – Рождество. Сегодня, 6 января, Сочельник или навечерие Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные готовятся встретить Рождество Христово – что нужно сделать накануне праздника?-1

Это последний и самый строгий день поста, в который принято молиться и совершать добрые дела. Многие проводят его в кругу семьи. В пищу разрешается употреблять только сочиво – разваренные зерна пшеницы или риса. Отсюда и произошло название праздника. Завершается пост с появлением на небе первой звезды, которая возвещает о рождении младенца Иисуса. Ей принято считать свечу, которую зажигают после литургии и устанавливают в храме около иконы Рождества Христова. Вечером принято собираться с близкими за столом, подводить итоги года и обмениваться подарками.

Православные готовятся встретить Рождество Христово – что нужно сделать накануне праздника?-4

Виталий Соболевский, регент, художественный руководитель архиерейского хора Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Ужин в Сочельник – это увидеть всех вместе, всю семью. Вспомнить тех, кого уже нет с нами. Ну, и конечно, подвести итоги года. Как мы этот год прожили, что нам, наверное, стоит поменять, где нам нужно что-то передумать, переосмыслить. И потом, после этого, народ всегда старается попасть в храм. Потому что совершаются уже праздничные богослужения, это всенощное бдение. А за ним уже ночью идет литургия, то есть самая главная служба в Православной церкви.

Этой ночью богослужения пройдут в 46 храмах Минска. Они начнутся в 23:00. Чтобы праздник не омрачился инцидентами, сотрудники милиции усилят контроль по охране общественного порядка.

# Православные в Беларуси # общество # Виталий Соболевский

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