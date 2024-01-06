Абухович про Год качества: не сможет развиваться каждый из нас – мы откатимся назад
2024-й – Год качества – объединяющая цель. 12 месяцев пройдут под эгидой работы над повышением уровня продукции, товаров и услуг, всех сфер и в целом качества жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Беларусь сохранила лучшие производственные компетенции, доставшиеся от советского прошлого. Предприятия не только устояли в сложные 1990-е, но модернизировали линии. И сегодня расширяют линейку продукции, которая известна всему миру. Но, чтобы выстоять в конкурентной борьбе на рынке, необходимо держать марку.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Сегодня стоит задача повысить уровень конкурентоспособности. Да, мы умеем хорошо делать, мы умеем хорошо работать. Но сегодня нас поджимают со всех сторон. И то, что мы производим, производят во многих странах мира. Нам надо производить это на более высоком именно качественном уровне. Потому что сегодня конкурентоспособность осуществляется именно за счет качества. От нас, от каждого будет зависеть, насколько мы продвинемся вперед. Если мы будем развиваться, если мы будем думать на будущее, тогда мы сможем включиться в эту инновационную гонку в сегодняшнем мире. Не сможет развиваться каждый из нас, значит, мы останемся на том же месте. И, скорее всего, откатимся назад, чего допустить сегодня нельзя.
Правительство разработало план на 2024-й год. Его условно можно разделить на два взаимодополняющих направления. Первое – обеспечение конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке. Второе – повышение качества жизни населения. По итогу совещания Президент поручил доработать план. Что касается Государственного знака качества, с его внешним видом определятся в ближайшее время. Получить его смогут лишь лучшие из лучших.
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