Абухович про Год качества: не сможет развиваться каждый из нас – мы откатимся назад

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Сегодня стоит задача повысить уровень конкурентоспособности. Да, мы умеем хорошо делать, мы умеем хорошо работать. Но сегодня нас поджимают со всех сторон. И то, что мы производим, производят во многих странах мира. Нам надо производить это на более высоком именно качественном уровне. Потому что сегодня конкурентоспособность осуществляется именно за счет качества. От нас, от каждого будет зависеть, насколько мы продвинемся вперед. Если мы будем развиваться, если мы будем думать на будущее, тогда мы сможем включиться в эту инновационную гонку в сегодняшнем мире. Не сможет развиваться каждый из нас, значит, мы останемся на том же месте. И, скорее всего, откатимся назад, чего допустить сегодня нельзя.