ГПК: ожидается увеличения очередей на границе с Литвой

На белорусско-литовской границе в выходные ожидается увеличение очередей транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщает Госпогранкомитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что наши европейские соседи решили провести работы по обслуживанию таможенных систем в период православных праздников.

В связи с техническими операциями время оформления транспорта в пунктах пропуска может существенно увеличиться. В ГПК рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок. Обстановку перед белорусскими погранпереходами в реальном времени можно отследить на информационном портале или через приложение «Граница Беларуси». Работы по обслуживанию таможенных систем в литовских пунктах пропуска продлятся до часа ночи 8 января.