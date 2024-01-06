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ГПК: ожидается увеличения очередей на границе с Литвой

06 января 2024 10:31
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На белорусско-литовской границе в выходные ожидается увеличение очередей транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщает Госпогранкомитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что наши европейские соседи решили провести работы по обслуживанию таможенных систем в период православных праздников.

ГПК: ожидается увеличения очередей на границе с Литвой-1

В связи с техническими операциями время оформления транспорта в пунктах пропуска может существенно увеличиться. В ГПК рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок. Обстановку перед белорусскими погранпереходами в реальном времени можно отследить на информационном портале или через приложение «Граница Беларуси». Работы по обслуживанию таможенных систем в литовских пунктах пропуска продлятся до часа ночи 8 января.

# Очереди на границе Беларуси # общество

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