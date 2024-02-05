«При обильных снегопадах». Какую технику используют работники ЖКХ Минска?

Зима – непростое время для коммунальных служб. Согреть людей в домах и офисах, очистить от снега дворы и крыши, справиться с наледью и гололедом, успеть закрыть все остальные задачи по уборке, спланировать предстоящие работы на весну. Удается ли системе ЖКХ удовлетворять потребности жителей, о чем говорят обращения граждан в службу 115.бел? О том, как поддержать чистоту и порядок во дворах, поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Сколько единиц техники коммунальщиков пришлось вывести во дворы для того, чтобы очистить все от снега?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В среднем на уборку дворовых территорий от снега и наледи в городе Минске при обильных снегопадах было задействовано более 130 единиц техники. Основной акцент в 2024 году был сделан на малую габаритною технику, малую механизацию. Что касается людей, то тут на уборку территории от снега были задействованы рабочие по комплексной уборке, в среднем их количество составляет более 1 800 человек. Конечно, оно варьируется до 2 000, но мы понимаем – это средняя цифра. Это работники, которые сегодня выходят на стражу порядка по очистке территории Минска при обильных снегопадах от снега: пешеходных связей, лестниц, подходов в подъезды, проезжих частей.

Екатерина Забенько:

У нас как раз в студии присутствуют те самые средства малой механизации, которые действительно существенно упрощают труд людей в такие тяжелые дни, когда большие сугробы. Достаточно ли такой техники в наших ЖЭСах? Марина Толстик:

Сегодня основной приоритет, который был выработан в городе Минске, касается перехода от ручной уборки к механизированной. Конечно, это поэтапная работа. В Минске сегодня насчитывается более 77 единиц малой габаритной техники на предприятиях системы жилищно-коммунального хозяйства. Большое количество этой техники было приобретено в 2023 году, продолжается приобретение до сих пор. Конечно, эта работа поэтапная, она будет продолжаться и усиливаться для того, чтобы заместить ручной труд на механизированный и облегчить работу нашим рабочим по комплексной уборке.