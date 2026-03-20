Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Variety.

Родные на официальной странице актера в Instagram назвали смерть внезапной, но отметили, что он был окружен близкими и обрел покой.

«Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой», – написано в сообщении в соцсети.

Ранее СМИ писали, что Норрис был срочно госпитализирован на Гавайях после тренировки. 10 марта он отметил свое 86-летие.

Фото : соцсети Chuck Norris