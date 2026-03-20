Исправная техника – залог будущего урожая! На юге Минской области аграрии уже приступили к севу

В Минской области весенне-полевая кампания набирает обороты. На юге региона аграрии уже приступили к севу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пока одни хозяйства вывели технику в поля, другие завершают последние приготовления. Это время аграрии используют с максимальной пользой: ведется подкормка озимых зерновых и рапса.

Почти 6 тысяч единиц техники будет задействовано во время сева в Минской области.

Весна для аграриев – время отчета. От того, как пройдет сев, зависит не только будущий урожай, но и стабильность региона. Поэтому весь световой день аграрии в поле. К весеннеполевым работам в Червенском районе приступили все сельхозорганизации. Сейчас механизаторы ведут подкормку озимых зерновых и рапса. Этот агротехнический прием уже выполнен на 34 % площадей.

Илья Корсак, заместитель начальника управления по растениеводству Червенского райисполкома: Также проводится подкормка многолетних трав калийными удобрениями, закрытие влаги и пахота. Все сельскохозяйственные организации района обеспечены всем необходимым для проведения весенне-полевых работ.

Одно из слагаемых успешного сева – подготовленный машинно-тракторный парк. Эту формулу знают и строго соблюдают в «Экспериментальной базе «Натальевск». Вся техника прошла техосмотр и полностью готова к выходу в поле. К тому же автопарк ежегодно пополняется новыми машинами. В планах на этот сезон – приобретение двух энергонасыщенных тракторов и столько же современных зерноуборочных комбайнов.

Иван Иванов, заместитель директора сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Натальевск»:

Вся техника на линейке готовности, прошла техосмотр, к посевной готовы полностью, некоторые виды работы уже делаем. Исправная техника – залог будущего урожая. Некачественно выполненные ремонтные работы приводят к простоям, к потерям урожая, к затягиванию сроков технологических.

Планы на 2026 год у агрария в Червенского района серьезные. Общая площадь ярового сева по району превысит 15 тысяч гектаров. Почти 4,5 тысячи гектаров отдадут под яровые зерновые, а под кукурузу более 11 тысяч, что на 4 % больше, чем в 2025 году.