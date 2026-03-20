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Исправная техника – залог будущего урожая! На юге Минской области аграрии уже приступили к севу

20 марта 2026 14:02
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В Минской области весенне-полевая кампания набирает обороты. На юге региона аграрии уже приступили к севу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пока одни хозяйства вывели технику в поля, другие завершают последние приготовления. Это время аграрии используют с максимальной пользой: ведется подкормка озимых зерновых и рапса.

О готовности аграриев Червенского района к ответственному этапу – материал Татьяны Волынчик.

Исправная техника – залог будущего урожая! На юге Минской области аграрии уже приступили к севу-2

Весна для аграриев – время отчета. От того, как пройдет сев, зависит не только будущий урожай, но и стабильность региона. Поэтому весь световой день аграрии в поле. К весеннеполевым работам в Червенском районе приступили все сельхозорганизации. Сейчас механизаторы ведут подкормку озимых зерновых и рапса. Этот агротехнический прием уже выполнен на 34 % площадей.

Почти 6 тысяч единиц техники будет задействовано во время сева в Минской области.

Исправная техника – залог будущего урожая! На юге Минской области аграрии уже приступили к севу-4

Илья Корсак, заместитель начальника управления по растениеводству Червенского райисполкома:
Также проводится подкормка многолетних трав калийными удобрениями, закрытие влаги и пахота. Все сельскохозяйственные организации района обеспечены всем необходимым для проведения весенне-полевых работ. 

Исправная техника – залог будущего урожая! На юге Минской области аграрии уже приступили к севу-6

Одно из слагаемых успешного сева – подготовленный машинно-тракторный парк. Эту формулу знают и строго соблюдают в «Экспериментальной базе «Натальевск». Вся техника прошла техосмотр и полностью готова к выходу в поле. К тому же автопарк ежегодно пополняется новыми машинами. В планах на этот сезон – приобретение двух энергонасыщенных тракторов и столько же современных зерноуборочных комбайнов.

Исправная техника – залог будущего урожая! На юге Минской области аграрии уже приступили к севу-8

Иван Иванов, заместитель директора сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Натальевск»:
Вся техника на линейке готовности, прошла техосмотр, к посевной готовы полностью, некоторые виды работы уже делаем. Исправная техника – залог будущего урожая. Некачественно выполненные ремонтные работы приводят к простоям, к потерям урожая, к затягиванию сроков технологических. 

Планы на 2026 год у агрария в Червенского района серьезные. Общая площадь ярового сева по району превысит 15 тысяч гектаров. Почти 4,5 тысячи гектаров отдадут под яровые зерновые, а под кукурузу более 11 тысяч, что на 4 % больше, чем в 2025 году. 

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Посевная кампания

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