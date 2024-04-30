В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш

В экзотическом семействе Гродненского зоопарка пополнение. Малыш родился у ошейниковых пекари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это парнокопытные млекопитающие, естественный ареал обитания которых Северная и Южная Америка.

В природе они живут небольшими стадами – от 5 до 20 особей. В Гродно четверо взрослых животных, одна из них самка. А теперь еще и маленький пекари. Он родился месяц назад, но посетителям зоопарка заботливые родители показали малыша только сейчас. Это мальчик, имя ему пока еще не придумали.

Александра Левчук, экскурсовод Гродненского зоопарка:

Пока ему один месяц, то есть больше все-таки молоко матери у него, но постепенно будут пробовать давать ему овощи, различные травы, чтобы он пробовал кушать уже. Вообще, чувствует себя очень хорошо, гуляет с родителями, подвижный такой, веселый малыш.

Ксения Миронова:

Все приходят в зоопарк, и малыши привлекают больше всех внимания. Они очень трогательные, милые такие, интересные. За ними очень интересно наблюдать, как они живут, как они растут, как едят и как за своими родителями повторяют и ходят.