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В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш

30 апреля 2024 08:10
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В экзотическом семействе Гродненского зоопарка пополнение. Малыш родился у ошейниковых пекари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это парнокопытные млекопитающие, естественный ареал обитания которых Северная и Южная Америка.

В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш-1

В природе они живут небольшими стадами – от 5 до 20 особей. В Гродно четверо взрослых животных, одна из них самка. А теперь еще и маленький пекари. Он родился месяц назад, но посетителям зоопарка заботливые родители показали малыша только сейчас. Это мальчик, имя ему пока еще не придумали.

В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш-4

Александра Левчук, экскурсовод Гродненского зоопарка:
Пока ему один месяц, то есть больше все-таки молоко матери у него, но постепенно будут пробовать давать ему овощи, различные травы, чтобы он пробовал кушать уже. Вообще, чувствует себя очень хорошо, гуляет с родителями, подвижный такой, веселый малыш.

В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш-7

Ксения Миронова:
Все приходят в зоопарк, и малыши привлекают больше всех внимания. Они очень трогательные, милые такие, интересные. За ними очень интересно наблюдать, как они живут, как они растут, как едят и как за своими родителями повторяют и ходят.

В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш-10

Это не первое в 2024 году пополнение в Гродненском зоопарке. В конце января, к примеру, у одной из камерунских коз родилась тройня. А у яков в начале марта появился сынок.

# Зоопарк # общество

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