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Лукашенко заявил о готовности продать США рудник минимум за $3 млрд

20 марта 2026 15:12
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Лукашенко заявил о готовности продать США рудник минимум за $3 млрд-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам во Дворце Независимости о возможной сделке по продаже белорусского рудника американцам. Об этом пишет ТАСС.

Минимальная стоимость сделки, по словам Президента, составит 3 млрд долларов, а окончательная цена будет зависеть от оценки запасов.

Глава государства отметил, что американская сторона размышляет над предложением, но не хочет платить большие деньги, рассчитывая получить актив практически бесплатно.

Ранее США сняли санкции с белорусского калия, а после очередного раунда переговоров вывели из ограничительных списков Белорусскую калийную компанию и «Беларуськалий».

Фото: pixabay

# Международная политика

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