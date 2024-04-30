В Беларуси выбрали лучшую разведгруппу Вооружённых Сил

То, что разведка важнейший вид боевого обеспечения, хорошо понимают в наших Вооруженных Силах. На белорусских полигонах широко отрабатываются различные сценарии действий солдат и офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десантирование, работа в тылу неприятеля, стрельба и отрыв от преследования. Все это – элементы соревнования, которые разворачивались на Гожском полигоне. Там прошло состязание на звание лучшей разведгруппы в Вооруженных Силах. Оно ежегодное, на этот раз сценарий был прописан с учетом современных военных конфликтов и реальной обстановки у белорусских рубежей. Небольшие разведгруппы – это основная боевая единица в современных противостояниях. Нынешние состязания показали, что наши военные готовы действовать решительно, не щадя своих сил.

Сергей Кандратеня, главный судья соревнований:

Состязание состоит из двух этапов. Первый – это подготовка разведывательных групп к выполнению учебно-боевых задач. Второй этап – это непосредственно выполнение задач в тылу противника. Особенность данного состязания в том, что мы впервые осуществляем на соревновательном уровне корректировку огня артиллерии, а также ведение разведки и уничтожение объектов противника с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По итогам состязаний победила команда механизированной бригады из Гродно, на втором месте – курсанты Военной академии. Замкнули тройку лидеров слонимские бойцы.