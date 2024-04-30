Прямой эфир

В Беларуси выбрали лучшую разведгруппу Вооружённых Сил

30 апреля 2024 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

То, что разведка важнейший вид боевого обеспечения, хорошо понимают в наших Вооруженных Силах. На белорусских полигонах широко отрабатываются различные сценарии действий солдат и офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выбрали лучшую разведгруппу Вооружённых Сил-1

Десантирование, работа в тылу неприятеля, стрельба и отрыв от преследования. Все это – элементы соревнования, которые разворачивались на Гожском полигоне. Там прошло состязание на звание лучшей разведгруппы в Вооруженных Силах. Оно ежегодное, на этот раз сценарий был прописан с учетом современных военных конфликтов и реальной обстановки у белорусских рубежей. Небольшие разведгруппы – это основная боевая единица в современных противостояниях. Нынешние состязания показали, что наши военные готовы действовать решительно, не щадя своих сил.

В Беларуси выбрали лучшую разведгруппу Вооружённых Сил-4

Сергей Кандратеня, главный судья соревнований:
Состязание состоит из двух этапов. Первый – это подготовка разведывательных групп к выполнению учебно-боевых задач. Второй этап – это непосредственно выполнение задач в тылу противника. Особенность данного состязания в том, что мы впервые осуществляем на соревновательном уровне корректировку огня артиллерии, а также ведение разведки и уничтожение объектов противника с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По итогам состязаний победила команда механизированной бригады из Гродно, на втором месте – курсанты Военной академии. Замкнули тройку лидеров слонимские бойцы.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Кандратеня

Другие новости рубрики

Все новости
В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш
30 апреля 2024 08:10

В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш

Как научиться выходить из зоны дискомфорта и менять жизнь к лучшему? Мнение магистра психологии
30 апреля 2024 08:10

Как научиться выходить из зоны дискомфорта и менять жизнь к лучшему? Мнение магистра психологии

Яровые культуры в Беларуси посеяли на более чем 46% площадей
30 апреля 2024 07:34

Яровые культуры в Беларуси посеяли на более чем 46% площадей

Лукашенко посещает Костюковичский район – Президент проверит ход посевной и готовность техники
30 апреля 2024 07:33

Лукашенко посещает Костюковичский район – Президент проверит ход посевной и готовность техники

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана
30 апреля 2024 07:01

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана

В «Минскэнерго» предупредили о вреде нелегального потребления электроэнергии
30 апреля 2024 06:46

В «Минскэнерго» предупредили о вреде нелегального потребления электроэнергии

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет 1 мая
30 апреля 2024 06:30

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет 1 мая

Каир принимает белорусско-египетский бизнес-форум
30 апреля 2024 06:22

Каир принимает белорусско-египетский бизнес-форум

Головченко: визит в Египет откроет новую страницу в истории партнёрства Минска и Каира
29 апреля 2024 19:32

Головченко: визит в Египет откроет новую страницу в истории партнёрства Минска и Каира

Лукашенко направился на юго-восток страны, чтобы проверить ход посевной кампании
29 апреля 2024 19:32

Лукашенко направился на юго-восток страны, чтобы проверить ход посевной кампании

«Активное сотрудничество с Россией». Белорусские студенты примут участие в строительстве БАМ
29 апреля 2024 19:12

«Активное сотрудничество с Россией». Белорусские студенты примут участие в строительстве БАМ

Много инициатив. Кто участвует в проекте «Минская смена»?
29 апреля 2024 19:07

Много инициатив. Кто участвует в проекте «Минская смена»?