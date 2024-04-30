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В съёмках клипа принимал участие ветеран войны. Певица Жанет рассказала о песне «Не молчите»

30 апреля 2024 08:26
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Она талантлива, привлекательна и популярна, подкупает очарованием и искренностью. Она одна из самых известных на отечественной сцене.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Давай поговорим о новом клипе на песню «Не молчите».

В съёмках клипа принимал участие ветеран войны. Певица Жанет рассказала о песне «Не молчите»-1

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Приближается один из важнейших праздников для нашей страны и для нашей семьи. Я подумала, что пора сделать серьезную песню, посвятить нашим защитникам. Тем людям, которые когда-то приняли решение отдать свою жизнь за то, чтобы продолжалась наша жизнь, жить в мирной стране. Нельзя забывать прошлое, без этого невозможно будущее. Появилась песня. Автор – Александр Сухарев, один из самых потрясающих авторов нашего времени. Песня очень глубокая и непростая. В какой-то момент мы решили ее визуализирововать, сделать клип. Я подумала, что надо ввести какого-то ребенка. Моя дочь захотела. Ей очень понравилась эта песня, она о важных вещах.

Съемка растянулась на длительный период. Самая главная задача в том, что в клипе должен принять участие ветеран Великой Отечественной войны. Я очень благодарна, что Геннадий Владимирович Юшкевич – это один из самых известных разведчиков в нашей стране и за рубежом – согласился принять участие в съемках клипа.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # общество # Жанет # Ольга Бурлакова # Юлия Самусенко # Юрий Царёв

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