В съёмках клипа принимал участие ветеран войны. Певица Жанет рассказала о песне «Не молчите»

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Приближается один из важнейших праздников для нашей страны и для нашей семьи. Я подумала, что пора сделать серьезную песню, посвятить нашим защитникам. Тем людям, которые когда-то приняли решение отдать свою жизнь за то, чтобы продолжалась наша жизнь, жить в мирной стране. Нельзя забывать прошлое, без этого невозможно будущее. Появилась песня. Автор – Александр Сухарев, один из самых потрясающих авторов нашего времени. Песня очень глубокая и непростая. В какой-то момент мы решили ее визуализирововать, сделать клип. Я подумала, что надо ввести какого-то ребенка. Моя дочь захотела. Ей очень понравилась эта песня, она о важных вещах.

Съемка растянулась на длительный период. Самая главная задача в том, что в клипе должен принять участие ветеран Великой Отечественной войны. Я очень благодарна, что Геннадий Владимирович Юшкевич – это один из самых известных разведчиков в нашей стране и за рубежом – согласился принять участие в съемках клипа.