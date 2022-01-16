Лукашенко: «Из Казахстана, как керогазом, можно было подогреть и Россию, можно было снивелировать позор Афганистана»

Ситуация, которая сложилась в Казахстане, не просто прецедент, а вызов для всех нас. И мы его приняли. Речь не только о переброске миротворцев, но и политической поддержке, которую оказали Казахстану союзники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

И вот риторика внеочередного саммита ОДКБ. Президент Лукашенко отметил, что ввод миротворцев нарушил планы заказчиков конфликта в Казахстане и подтвердил правильность принятого решения. Путин говорит, что страны ОДКБ не позволят раскачивать ситуацию и реализовать сценарии цветных революций на своих территориях. Ведь явно прослеживается внешний след в расшатывании ситуации в Казахстане. Токаев уверен, что в беспорядках принимали участие террористы, в том числе иностранцы. И позже предоставят тому подтверждение. Рахмон обеспокоен: в странах ОДКБ есть спящие ячейки террористов и с этим надо что-то делать. И те, кто хочет перекроить мир по своим лекалам, будут использовать это. И одним Казахстаном не ограничатся. Под прицелом вся Центральная Азия. Следующим может стать Узбекистан, предупреждает Президент Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ». Читайте здесь. Ольга Коршун:

Центральная Азия – удобный фронт или даже фланг для продвижения геополитических интересов Запада. Во-первых, это еще один плацдарм для подступа к России и Китаю, а во-вторых, богатый ресурсами регион. Так что продвижение НАТО и его союзников идет уже дальше и больше. В таких условиях будет наращивать силы и ОДКБ. Организация уже показала всему миру и альянсу в том числе, что порядок в странах-союзниках может быть установлен буквально в считаные часы, а не сдать Казахстан – это дело чести. За ним, как карточный домик, посыпался бы весь регион. Что касается Узбекистана, то он вышел из ОДКБ еще в 2012-м, мол, разочаровался в Организации – главное, чтобы сейчас не сожалел о прошлом – и начал заигрывать с США. К чему может привести такая политика и стоит ли Ташкенту прислушаться к нашему Президенту, который, к слову, в своих политических прогнозах, нравится это кому-то или нет, не сомневается и не ошибается? Эти вопросы мы обсудили с военным экспертом Юрием Кнутовым. Юрий Кнутов о миротворцах ОДКБ в Казахстане: «НАТО, по-моему, до сих пор в шоке, изучает, как с такой скоростью войска туда пришли». Читайте здесь.

О Казахстане у нас говорили на неделе чуть ли не каждый день на самом высоком уровне. Во-первых, они для нас не чужие. Во-вторых, как говорится, мы уже это проходили. Но и опыт Казахстана не сбрасываем со счетов. Там жгли и громили все, что попадалось на глаза. Чтобы такого не произошло у нас, Президент давал определенные поручения раньше и об этом напомнил на совещании с Совмином. И вот 14 января, в старый Новый год, традиционный прием у главы государства. Кажется, можно и забыть о некоторых проблемах хотя бы в этот вечер. Но и здесь прозвучало несколько важных тезисов о глубинных причинах произошедшего, и почему мы не могли остаться в стороне.