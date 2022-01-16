Обнаружили останки, предметы одежды, около 400 пуль. Среди расстрелянных во время войны в Новоельне были и дети

Новости Беларуси. Год исторической памяти. В нашей программе мы запускаем цикл сюжетов-расследований для того, чтобы восстановить истинный ход событий и бескомпромиссно утвердить эту правку в нашем понимании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Во время поисковых работ больше всего останков было найдено по краю карьера. Здесь, в середине котлована, найдены были лишь единичные фрагменты. Дело в том, что по свидетельствам очевидцев и по некоторым архивным данным есть предположение, что немцы при захоронении трупов использовали гашеную известь, которая, как известно, действует как растворитель. Около 500 жителей деревни Новоельня расстреляли фашисты. Прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде – читайте здесь.

В земле обнаружили не только костные останки, но и предметы одежды, около 400 пуль, а также гильзы и патроны. По всем находкам были назначены комплексные судебно-медицинские и иные экспертизы. Судмедэксперты внимательно изучили останки, провели анализ по всем признакам. Оказалось, в числе жертв, были даже дети.

Валерий Зверко, начальник отдела медико-криминалистических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области:

При проведении судебных медицинских экспертиз представленных костных останков установлено, что представленные костные объекты являются человеческими останками как минимум 62 лиц, при этом биологический возраст составил от 6-15, 18-20, 30-60 лет. Давность захоронения представленных костных останков свыше 50 лет.