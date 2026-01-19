Этот художник создаёт шедевры из дерева – пообщались с талантливым белорусом

Мистерия, сказка и тонкая философия. У художника по дереву Вадима Лавышика неповторимый стиль. Его шедевры восхищают и вызывают эмоции. Анастасия Макеева, корреспондент:

Такое ощущение, что это скульптура. Близко подходишь и уже понимаешь, что эта змея сделана из дерева.

Вадим Лавышик, художник по дереву, мастер народных художественных ремесел Смолевичского районного центра культуры и народного творчества:

Я заморочился, я хотел добиться эффекта натуральности. Анастасия Макеева:

Розы – как живые, а издалека кажется, как будто металл. Вадим Лавышик:

Дуб выдает под колером такой эффект.

Талантливый мастер – потомственный столяр. Дедушка стал примером и вдохновил на выбор профессии. Много лет Вадим Ловышик делал окна, двери, мебель. Оформлял интерьеры в ресторанах и вносил изюмные акценты в агроусадьбах.

А когда достиг потолка в своем деле и выросли дети, захотелось уйти в свободное плавание. Из столицы вслед за мечтой перебрался в Смолевичский район. Построил гараж, на первом этаже оборудовал заветную мастерскую, а на втором создал своими руками настоящий замок.