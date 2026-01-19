Этот художник создаёт шедевры из дерева – пообщались с талантливым белорусом
Мистерия, сказка и тонкая философия. У художника по дереву Вадима Лавышика неповторимый стиль. Его шедевры восхищают и вызывают эмоции.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Такое ощущение, что это скульптура. Близко подходишь и уже понимаешь, что эта змея сделана из дерева.
Вадим Лавышик, художник по дереву, мастер народных художественных ремесел Смолевичского районного центра культуры и народного творчества:
Я заморочился, я хотел добиться эффекта натуральности.
Анастасия Макеева:
Розы – как живые, а издалека кажется, как будто металл.
Вадим Лавышик:
Дуб выдает под колером такой эффект.
Талантливый мастер – потомственный столяр. Дедушка стал примером и вдохновил на выбор профессии. Много лет Вадим Ловышик делал окна, двери, мебель. Оформлял интерьеры в ресторанах и вносил изюмные акценты в агроусадьбах.
А когда достиг потолка в своем деле и выросли дети, захотелось уйти в свободное плавание. Из столицы вслед за мечтой перебрался в Смолевичский район. Построил гараж, на первом этаже оборудовал заветную мастерскую, а на втором создал своими руками настоящий замок.
Вадим Лавышик:
Хотелось что-то монументальное, что-то древнее, может быть. Ездили на Пушкинские горы. Там в интерьере, в музее стоят сундуки монументальные, большие, со своим скарбом. Оттуда вдохновился.
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