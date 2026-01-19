Александр Черник назвал состав на заключительный сбор перед чемпионатом Европы

Александр Черник объявил состав мини-футбольной сборной Беларуси, которая на этой неделе стартует в финальной стадии чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Словению отправились 14 человек. Наибольшее представительство у «Столицы» – 5 исполнителей. Трое играют в ВРЗ. По 2 игрока делегировали «Витэн» и КПРФ, один – из «Минска». Дебютную встречу наши парни проведут в 23 января против бельгийцев. 26-го сразимся с испанцами, завершим группу 29 января дуэлью с хозяевами.