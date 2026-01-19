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Александр Черник назвал состав на заключительный сбор перед чемпионатом Европы

19 января 2026 12:23
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Александр Черник объявил состав мини-футбольной сборной Беларуси, которая на этой неделе стартует в финальной стадии чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Словению отправились 14 человек. Наибольшее представительство у «Столицы» – 5 исполнителей. Трое играют в ВРЗ. По 2 игрока делегировали «Витэн» и КПРФ, один – из «Минска». Дебютную встречу наши парни проведут в 23 января против бельгийцев. 26-го сразимся с испанцами, завершим группу 29 января дуэлью с хозяевами. 

Трансляцию всех встреч смотрите на телеканале «Спорт ТВ» в 19.20.

# Мини-футбол

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