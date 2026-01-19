Илья Протас продолжает пополнять бомбардирскую копилку в АХЛ

Илья Протас продолжает пополнять бомбардирскую копилку в Американской хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этой ночью, 19 января, белорус оформил ассист за «Херши». Тем не менее «медведи» уступили «Шарлотт» – 3:4. Земляк привычно действовал в первом звене, нанес один бросок, заработал удаление и завершил встречу с показателем полезности «0». В дебютном сезоне на взрослом уровне младший из братьев является лучшим снайпером и вторым бомбардиром клуба. В 36 матчах хоккеист совершил 29 результативных действий.