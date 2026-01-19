О традиции окунания в прорубь и истинном смысле Крещения – поговорили с православным священником

В храме в честь святого благоверного князя Александра Невского в Минске в программе «Прикосновение к свету» встретились с ключарем храма. Олег Лепешенков, СТВ:

Что мы празднуем в день Крещения Господне? О чем церковь молится в этот день?

Протоиерей Дмитрий Хорошко, ключарь храма святого благоверного князя Александра Невского в Минске:

Мы молимся о том, чтобы Господь ниспослал благодать Святого Духа и освятил воды сия, все водное естество. Потому как мы нуждаемся в божественной благодати, которая укрепляет наши душевные и телесные силы. Мы знаем, что Господь пришел не как царь, а пришел как раб. Пришел как человек для того, чтобы показать нам насколько он нас любит. Поэтому он всячески старается подать нам свою благодатную помощь для того, чтобы мы укрепляли свои душевные, телесные силы в этом противостоянии с грехом. Святая вода здесь занимает не последнее место, потому когда действительно, скажем так, помогает нам бороться с некими болезнями, которые посещают нас. Мы, понимая, что где-то уклонились от правильного праведного пути, но Господь нас не оставляет и дает ту самую благодать, которую мы испрашиваем, читая молитвы чина великого освящения воды. Они очень удивительны, очень глубокие. Я бы советовал по возможности всякому желающему глубже вникнуть в смысл православного богослужения, с ними ознакомиться. Читая эти священные строки из молитв, мы освящаем себя, призывая на себя благодать Божию. Мы празднуем очень важное событие, произошедшее на берегах реки Иордан. Появляется Христос, разверзаются небеса. Люди слышат голос возглашающий: сей Сын Мой Возлюбленный, Того послушайте. После этого пророк Иоанн возлагает руки на голову Христа, погружая его в воды. Этот момент очень важен для каждого христианина, потому что именно в этом действии Господь, освящая всю воду, дает нам с вами с тех времен через таинство Крещения войти в новую жизнь. То есть то Крещение, которое совершал Иоанн пророк – это было предзнаменованием, прообразом будущего таинства Крещения, которое уже потом затем начинает совершаться в раннехристианской церкви.