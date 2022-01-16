Белорус из Канады помог прояснить детали расстрела фашистами в Новоельне. Вот что он рассказал

«Где-то еще живые были, и она лопала, земля». Что помнят жители деревни Новоельня о расстрелах фашистами – читайте здесь .

Новости Беларуси. Год исторической памяти. В нашей программе мы запускаем цикл сюжетов-расследований для того, чтобы восстановить истинный ход событий и бескомпромиссно утвердить эту правку в нашем понимании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Возбуждено уголовное дело о геноциде. Поиск свидетелей продолжается. Отозвался даже белорус из Канады. Летом 1943-го гитлеровцы отсчитали полсотни человек для расстрела. Он был 51-м, а вот родной брат оказался 50-м. По материалам дела, немцы с полицаями заставляли людей снимать с себя одежду, украшения и другие ценные вещи, некоторых раздевали догола. Сгоняли к краю карьера и беспощадно расстреливали.

Около 500 жителей деревни Новоельня расстреляли фашисты. Прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде – читайте здесь.

Если это не геноцид, то что? Ведь это не поле боя, а целенаправленное уничтожение нации. Первая попытка раскопок на песчаном карьере не принесла ожидаемый результат – военным поискового батальона мешало старое здание на месте предполагаемого захоронения. Его снесли. В 2021 году раскопки возобновили.