Прокуратура о геноциде белорусов: преступления Армии Крайова были более изощрёнными, чем нацистов

Новости Беларуси. Год исторической памяти. В нашей программе мы запускаем цикл сюжетов-расследований для того, чтобы восстановить истинный ход событий и бескомпромиссно утвердить эту правку в нашем понимании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обнаружили останки, предметы одежды, около 400 пуль. Среди расстрелянных во время войны в Новоельне были и дети – читайте здесь.

В двух шагах от расстрельного карьера – железнодорожный узел. Сколько еще белорусов угнали по стальной магистрали – вряд ли когда-либо станет известно.

Олег Величко, прокурор Дятловского района:

По данной железной дороге, есть информация, в том числе из архивного уголовного дела и из показаний других свидетелей, допрошенных по другим фактам уничтожения мирных жителей, сюда грузились для отправки в Германию в рабство мирные жители. Около 500 жителей деревни Новоельня расстреляли фашисты. Прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде – читайте здесь.

Выявление новых фактов геноцида белорусского народа идет по всей стране. Только от Гродненской области в состав следственной группы Генеральной прокуратуры вошли полсотни прокурорских работников и следователей. Уже видно: количество зверств нацистов и их пособников значительно выше официальных данных. Устанавливают неизвестные места захоронений, принудительного содержания и сожжения деревень. По последним создана онлайн-карта, любого нормального человека шокирует количество уничтоженных огнем населенных пунктов Беларуси.

Андрей Скурат, заместитель прокурора Гродненской области:

Вот, в частности, Новогрудский район, который наиболее пострадал в период оккупации на территории нашей области. Нами было установлено – деревня Пудино. Да, мы знали про два факта уничтожения этой деревни в 1942-1943 году нацистами. Как в последующем оказалось, в 1944 году она подверглась также нападению со стороны участников формирования Армии Крайова, где также была частично сожжена, уничтожено население данной деревни. Белорус из Канады помог прояснить детали расстрела фашистами жителей в Новоельне. Вот, что он рассказал – читайте здесь.

Запланированы раскопки в Гродненском, Щучинском и Новогрудском районах. К работе по установлению фактов геноцида подключились чиновники, депутаты, ученые, работники архивов и музеев. Андрей Скурат:

Большой участок работы был проделан по восстановлению событий, связанных с уничтожением мирного населения участниками формирования Армии Крайова. Нами изучены сотни уголовных дел, допрошены десятки свидетелей и очевидцев тех событий, подтверждены факты уничтожения не менее 900 человек из числа мирного населения на территории Гродненской области. Скажу откровенно, порой злодеяния, которые совершались ими, были более изощренными, чем преступления нацистов.