Юрий Кнутов о миротворцах ОДКБ в Казахстане: «НАТО, по-моему, до сих пор в шоке, изучает, как с такой скоростью войска туда пришли»

Ситуация, которая сложилась в Казахстане, не просто прецедент, а вызов для всех нас. И мы его приняли. Речь не только о переброске миротворцев, но и политической поддержке, которую оказали Казахстану союзники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Узбекистан вышел из ОДКБ еще в 2012-м, мол, разочаровался в Организации – главное, чтобы сейчас не сожалел о прошлом – и начал заигрывать с США. К чему может привести такая политика и стоит ли Ташкенту прислушаться к нашему Президенту, который, к слову, в своих политических прогнозах, нравится это кому-то или нет, не сомневается и не ошибается. Эти вопросы мы обсудим с военным экспертом Юрием Кнутовым. Юрий Альбертович, почему следующей мишенью может стать Узбекистан? Какие для этого есть предпосылки?

ОДКБ – структура не бумажная, а реально существующая, которая в состоянии решать вопросы с фантастической скоростью Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО (Россия):

Когда Президент Лукашенко сказал, что вероятность такого государственного переворота в отношении Узбекистана велика, я с ним полностью согласен. Это действительно самое слабое звено, одно из самых слабых. Можно, конечно, с точки зрения экономической говорить и о Киргизии, и о Таджикистане, но они в ОДКБ входят, они могут обратиться, и ОДКБ покажет, что эта структура не бумажная, такой мыльный пузырь, как все до этого называли ОДКБ, а реально существующая, которая в состоянии решить вопросы с фантастической скоростью. НАТО, по-моему, до сих пор в шоке, изучает, как с такой скоростью войска туда пришли, развернулись, взяли под охрану объекты и выполнили свои задачи. И точно так же быстро ушли. Это действительно сама по себе операция с точки зрения военной уникальная и фантастическая. Я думаю, что она будет изучаться во всех военных академиях мира. А Узбекистан не входит в ОДКБ. Он в этом отношении остается беззащитным. Более того, Узбекистан ведет игру с американцами. Американцы очень четко давят на Узбекистан, чтобы Ташкент разрешил размещение американских баз на своей территории. Здесь возникают такие опасения: если Ташкент идет на это, значит, у нас будут определенные трения и противоречия. С другой стороны, мы ведь знаем, сколько узбеков работает в России. И они зарабатывают здесь деньги, эти деньги переводят на родину. Этот вклад достаточно ощутимый. Здесь уже начнутся трения. «Республикам Центральной Азии свойственна очень интересная вещь» Юрий Кнутов:

Вообще, республикам Центральной Азии свойственна очень интересная вещь. Они никогда не были независимыми, у них нет даже понятия такого, опыта такого нет, как независимость. И поэтому они даже не понимают, как многие вещи нужно делать на международной арене. И, соответственно, чтобы попытаться как-то обозначить свою независимость, они где-то еще с середины 1990-х годов начали заигрывать с Вашингтоном, как бы противопоставляя Вашингтон Москве, за счет этого показывая свою независимость. Но к чему эта игра привела, мы видели. Увидели в Казахстане, увидели революции в Киргизии, это все. И Таджикистан, который постоянно висит.