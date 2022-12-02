«На 10 человек было 5 страховочных поясов». Строители сравнили работу в частной и государственной компании

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После трагедии жилой комплекс на «Грушевке» сменил не одного владельца, из-за недостатка финансирования в 2020-м строительство даже замораживали. Возбуждали и уголовное дело, потерпевшими признали более 400 дольщиков. Сегодня застройщик – государственное предприятие, первую и вторую секции планируют сдать уже к концу 2022 года.

Сергей Козлов, главный инженер:

Было промониторено состояние всех строительных конструкций. Был написан отчет о дальнейшей возможности эксплуатации. Много работ пришлось переделывать.

– Какие это работы?

– Работы по устройству штукатурной работы, наружные стены. Частично пришлось менять утеплитель на наружных стенах, чтобы не промерзали.

С новым застройщиком на объект вернулись и старые рабочие. Коллективный договор еще на старте заключили с каждым. Один из пунктов – дополнительные перерывы для обогрева и сушки спецодежды – сейчас как никогда актуален. Следят на объекте и за нормами охраны труда, очередной рейд с нашим участием серьезных нарушений не выявил.

Михаил Сикорский, производитель работ:

Я восемь месяцев работал в частной. В моей частной фирме более-менее нормально было. Но параллельно стройки, которые я смотрел, – где-то было все равно. Спецодежды у людей не было. На бригаду каменщиков в 10 человек было пять страховочных поясов.