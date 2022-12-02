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«На 10 человек было 5 страховочных поясов». Строители сравнили работу в частной и государственной компании

02 декабря 2022 17:38
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Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов: если не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных! Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.  

«На 10 человек было 5 страховочных поясов». Строители сравнили работу в частной и государственной компании-1

После трагедии жилой комплекс на «Грушевке» сменил не одного владельца, из-за недостатка финансирования в 2020-м строительство даже замораживали. Возбуждали и уголовное дело, потерпевшими признали более 400 дольщиков. Сегодня застройщик – государственное предприятие, первую и вторую секции планируют сдать уже к концу 2022 года.  

«На 10 человек было 5 страховочных поясов». Строители сравнили работу в частной и государственной компании-4

Сергей Козлов, главный инженер:  
Было промониторено состояние всех строительных конструкций. Был написан отчет о дальнейшей возможности эксплуатации. Много работ пришлось переделывать.  
– Какие это работы?  
– Работы по устройству штукатурной работы, наружные стены. Частично пришлось менять утеплитель на наружных стенах, чтобы не промерзали.  

«На 10 человек было 5 страховочных поясов». Строители сравнили работу в частной и государственной компании-7

С новым застройщиком на объект вернулись и старые рабочие. Коллективный договор еще на старте заключили с каждым. Один из пунктов – дополнительные перерывы для обогрева и сушки спецодежды – сейчас как никогда актуален. Следят на объекте и за нормами охраны труда, очередной рейд с нашим участием серьезных нарушений не выявил.  

«На 10 человек было 5 страховочных поясов». Строители сравнили работу в частной и государственной компании-10

Михаил Сикорский, производитель работ:  
Я восемь месяцев работал в частной. В моей частной фирме более-менее нормально было. Но параллельно стройки, которые я смотрел, – где-то было все равно. Спецодежды у людей не было. На бригаду каменщиков в 10 человек было пять страховочных поясов.  

«На 10 человек было 5 страховочных поясов». Строители сравнили работу в частной и государственной компании-13

В ноябре 2020-го Александр Лукашенко и Михаил Орда в очередной раз сверили часы. Тогда же Президент призвал усилить позиции профсоюзов. Ставку сделали не на массовость, а на качество своих предложений. Взять тот же коллективный договор. На эту минуту уже более 17 тысяч предприятий и организаций заключили его со своими работниками. Народный контроль рекомендует! На кону ваша жизнь, а, как известно, ценнее ее ничего в этом мире нет.  

«На 10 человек было 5 страховочных поясов». Строители сравнили работу в частной и государственной компании-16

Константин Герцев, СТВ:  
Скупой платит дважды, глупый – трижды, а самоуверенный дурак – жизнью. Это дело мы еще не закрываем. Команда «Народного контроля» продолжит стоять на страже ваших интересов. А я уже сейчас готовлю новое расследование, чтобы выйти в эфир и сыграть на стороне правды.  

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# Строительство # общество # Сергей Козлов # Михаил Сикорский # Константин Герцев # Фотофакт

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